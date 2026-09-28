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Qué dice el parte médico de los heridos por la avioneta que se estrelló en Córdoba

El menor de tres años fue operado por un traumatismo grave de cráneo. El paciente de 63 presenta politraumatismos. Ambos están estables. Otro niño, de cuatro años, recibió el alta.

28/09/2026 | 09:21Redacción Cadena 3

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La avioneta se precipitó en la zona de Coronel Olmedo, Córdoba. (Foto: Policía)

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Un niño de tres años y un adulto de 63 permanecen internados en terapia intensiva, ambos estables, tras la caída de una avioneta este domingo en Coronel Olmedo, Córdoba. Así lo confirmó este lunes el Ministerio de Salud de la Provincia, que informó sobre la evolución de las cinco personas heridas en el accidente.

El pequeño de tres años continúa en el Hospital de Niños con un traumatismo grave de cráneo. Fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde-noche del domingo y, según el último parte médico, se encuentra estable y sin complicaciones posquirúrgicas hasta el momento.

El otro niño, de cuatro años, recibió el alta durante la noche del domingo. Ambos habían sido trasladados al centro pediátrico por el Servicio de Emergencias 107 después del siniestro.

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En cuanto a los adultos, el paciente de 63 años ingresó directamente al Hospital San Roque tras el accidente. Permanece en terapia intensiva por politraumatismos, estable y bajo monitoreo del equipo de salud.

Los otros dos adultos fueron atendidos inicialmente en el Hospital de Urgencias, donde el equipo médico los estabilizó. Posteriormente, uno fue derivado al Sanatorio Allende y el otro, a la Clínica Universitaria Reina Fabiola.

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Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Una avioneta cayó, dejando a cinco personas heridas.

¿Quiénes están internados? Un niño de tres años y un adulto de 63 años permanecen en terapia intensiva.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el domingo.

¿Dónde fueron atendidos los heridos? Fueron atendidos en el Hospital de Niños, Hospital San Roque, Hospital de Urgencias, Sanatorio Allende y Clínica Universitaria Reina Fabiola.

¿Por qué están en terapia intensiva? El niño tiene un traumatismo grave de cráneo y el adulto por politraumatismos.

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