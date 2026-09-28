FOTO: Detienen a ex pareja de Maira Cabrera en Catamarca: imputado por homicidio y amenazas

La investigación sobre la desaparición de Maira Cabrera, una joven de 27 años en la provincia de Catamarca, ha dado un giro significativo tras la detención e imputación de su ex pareja, Eduardo del Jesús Cejas. La última vez que se la vio fue el 10 de agosto, cuando se dirigió a encontrarse con él.

El fiscal de Instrucción N° 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, ha formulado cargos contra Cejas por homicidio y amenazas, tras obtener resultados de pericias que sugieren su posible implicancia en la desaparición de Maira. Según fuentes judiciales, su situación se ha vuelto crítica debido a testimonios, allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos relacionados con el caso.

De acuerdo con el medio Catamarca Actual, la acusación se basa en "amenazas simples" y "homicidio calificado por mediar una relación de pareja", en calidad de autor y en concurso real. El informe de la Agencia Noticias Argentinas destaca dos incidentes específicos que apuntan a Cejas como principal sospechoso. El primero ocurrió el 7 de agosto, cuando supuestamente amenazó a Maira durante una discusión.

El segundo incidente, según la hipótesis de la Fiscalía, indica que Cejas podría haber asesinado a Cabrera en su hogar en Telaritos y luego ocultado el cuerpo en un lugar aún no determinado.

En la denuncia presentada por la madre de Maira, se menciona que la joven le informó el 10 de agosto que se encontraría con Cejas, el padre de su hija, llevándose solo su teléfono celular y la ropa que llevaba puesta, con la intención de regresar unas horas más tarde, algo que no sucedió.

La investigación está siendo coordinada por Luis Eduardo Córdoba Andreatta y la fiscal Jorgelina Sobh.