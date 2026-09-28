FOTO: Polinosis: una alergia estacional que afecta a millones durante la primavera y el otoño

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Con la llegada de la primavera, se incrementa la cantidad de polen en el ambiente, lo que puede provocar o agravar los sintomas de las alergias estacionales. Entre estos se destacan estornudos, congestión nasal, picazón, ojos llorosos y, en algunos casos, dificultades respiratorias.

"Se estima que más del 20% de la población desarrolla alergia al polen, aunque existe un considerable subdiagnóstico debido a la escasa consulta médica de quienes padecen síntomas persistentes de rinoconjuntivitis," explicó la Dra. Raquel Rodríguez (M.N. 115.003), jefa de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas de la UBA.

La especialista detalló que "la alergia estacional, conocida como polinosis, ocurre en épocas específicas del año debido a la exposición a los pólenes de plantas que florecen y liberan polen en altas concentraciones." La temporada de polinización abarca desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño.

"Los granos de polen son microscópicos y se dispersan fácilmente por el aire, lo que permite que muchas personas los inhalen. Esto puede actuar como irritantes mecánicos o alérgenos en individuos predispuestos genéticamente a desarrollar alergias," añadió la Dra. Rodríguez.

La especialista también indicó que "los árboles polinizan en primavera, las gramíneas a finales de la primavera y principios del verano, y las malezas al final del verano y principios del otoño, lo que provoca reacciones alérgicas en personas sensibles a uno o más de estos pólenes."

Las condiciones climáticas juegan un papel crucial en la cantidad de polen en el aire, siendo mayor en días soleados, secos y ventosos, mientras que la humedad y la lluvia tienden a reducirlo. "El calentamiento global y la contaminación ambiental están provocando que los períodos de polinización se inicien antes y sean más intensos," agregó.

Los síntomas más comunes y su detección

Los síntomas de la polinosis pueden manifestarse principalmente en la nariz y los ojos, y en algunos casos, comprometer las vías respiratorias:

Rinitis alérgica: Inflamación de la mucosa nasal, que puede incluir secreción acuosa, estornudos, obstrucción nasal y picazón en la nariz, el paladar y la garganta.

Conjuntivitis alérgica: Puede causar picazón y lagrimeo de los ojos, congestión ocular e incluso hinchazón de los párpados.

Síntomas bronquiales: Tos y sibilancias pueden indicar una asociación con asma alérgico.

"La persistencia de estos síntomas puede afectar la vida cotidiana, incluyendo el rendimiento en el trabajo y la escuela, así como la calidad del sueño," señaló la Dra. Rodríguez.

Es crucial la detección temprana, ya que la polinosis puede ser subdiagnosticada y presentarse a cualquier edad. Una señal de alerta es la aparición de síntomas en épocas específicas del año, coincidiendo con los períodos de polinización.

Ante esta situación, se recomienda consultar a un especialista en alergias, quien podrá confirmar el diagnóstico a través de pruebas específicas, como las pruebas cutáneas (prick test) y análisis de sangre para detectar IgE específica.

Identificar los pólenes responsables de la reacción y los meses de mayor exposición permite implementar medidas para reducir el contacto con estos alérgenos.

"Un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno son efectivos para controlar los síntomas en la mayoría de los pacientes, mejorando así su calidad de vida," destacó la especialista.

"El tratamiento se basa en minimizar la exposición a los pólenes y en el uso de medicamentos que controlen los síntomas, los cuales se indican según la localización e intensidad de los síntomas," añadió.

Finalmente, enfatizó: "Cuando el tratamiento sintomático convencional no es suficiente o el impacto en la calidad de vida es alto, se dispone de vacunas que utilizan extractos de pólenes responsables de la alergia del paciente, que son el único tratamiento capaz de modificar la evolución de la enfermedad y enseñar al sistema inmunológico a tolerar el polen."