En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos Rosario Notas

Emergencia en Casa de Gobierno en Santa Fe: un empleado sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba

El trabajador, de 31 años, se descompensó mientras cumplía funciones en la Secretaría de Municipios y Comunas. Fue reanimado por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.

28/09/2026 | 11:04Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El episodio ocurrió en el interior de Casa de Gobierno de Santa Fe.

FOTO: El episodio ocurrió en el interior de Casa de Gobierno de Santa Fe.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Emergencia en Casa de Gobierno en Santa Fe: un empleado sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Un joven de 31 años se descompensó este lunes mientras cumplía tareas en la Secretaría de Municipios y Comunas. Fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia. El episodio ocurrió en el interior de Casa de Gobierno de Santa Fe, donde el empleado comenzó a sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su lugar de trabajo. La situación generó preocupación entre los trabajadores del edificio.

Dos ambulancias llegaron rápidamente al lugar con el equipamiento necesario y los profesionales lograron reanimarlo. Luego, el joven fue retirado en camilla y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.

La emergencia obligó a organizar un operativo dentro y fuera del edificio, con policías que cortaron la circulación y custodiaron el traslado de la ambulancia. Personal del SIES 150 también intervino para despejar el paso y facilitar la salida del trabajador.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un joven de 31 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba.

¿Quién fue asistido? Un empleado de la Secretaría de Municipios y Comunas.

¿Cuándo sucedió? Este lunes.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la Casa de Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo fue atendido? Fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital José María Cullen.

¿Por qué se organizó un operativo? Para facilitar el traslado del joven y cortar la circulación en el área.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf