Emergencia en Casa de Gobierno en Santa Fe: un empleado sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba
El trabajador, de 31 años, se descompensó mientras cumplía funciones en la Secretaría de Municipios y Comunas. Fue reanimado por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.
28/09/2026 | 11:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El episodio ocurrió en el interior de Casa de Gobierno de Santa Fe.
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Audio. Emergencia en Casa de Gobierno en Santa Fe: un empleado sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba
Cadena 3 Rosario
Un joven de 31 años se descompensó este lunes mientras cumplía tareas en la Secretaría de Municipios y Comunas. Fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia. El episodio ocurrió en el interior de Casa de Gobierno de Santa Fe, donde el empleado comenzó a sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su lugar de trabajo. La situación generó preocupación entre los trabajadores del edificio.
Dos ambulancias llegaron rápidamente al lugar con el equipamiento necesario y los profesionales lograron reanimarlo. Luego, el joven fue retirado en camilla y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.
La emergencia obligó a organizar un operativo dentro y fuera del edificio, con policías que cortaron la circulación y custodiaron el traslado de la ambulancia. Personal del SIES 150 también intervino para despejar el paso y facilitar la salida del trabajador.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 31 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba.
¿Quién fue asistido? Un empleado de la Secretaría de Municipios y Comunas.
¿Cuándo sucedió? Este lunes.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la Casa de Gobierno de Santa Fe.
¿Cómo fue atendido? Fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital José María Cullen.
¿Por qué se organizó un operativo? Para facilitar el traslado del joven y cortar la circulación en el área.