Ford celebró los 65 años de su planta de General Pacheco con un encuentro de autos clásicos

FOTO: Con una colección de autos antiguos, Ford celebró 65 años de su planta en Pacheco.

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La planta de Ford en General Pacheco celebró sus 65 años de funcionamiento con un encuentro que reunió a autoridades, propietarios de autos clásicos y seguidores de la marca. El complejo industrial bonaerense cumplió el aniversario el pasado 21 de septiembre.

La celebración incluyó una colección de vehículos históricos que acompañó el repaso por la trayectoria de la fábrica. En diálogo con Cadena 3, Marcelo Ramos, gerente de Comunicaciones de Ford Argentina, destacó la importancia de compartir la fecha con quienes mantienen un vínculo con la planta y sus modelos.

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FOTO: Con una colección de autos antiguos, Ford celebró 65 años de su planta en Pacheco.

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"Quisimos dedicarle un espacio a esta celebración con colegas como ustedes, con amigos, propietarios de vehículos históricos", expresó el directivo.

Ramos recordó que de las líneas de producción de Pacheco salieron vehículos como el Falcon, la F-100, el Taunus y el Sierra, presentes en distintas etapas de la industria automotriz y de la vida cotidiana de los argentinos.

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"Son 65 años de una producción que tuvo vehículos icónicos para la Argentina", señaló al repasar los modelos fabricados en el complejo.

El predio tiene un tamaño equivalente a 140 canchas de fútbol. Uno de sus rasgos más reconocibles es la estructura conocida como la "cebolla": un tanque de agua que se distingue desde la autopista Panamericana y permite identificar la llegada a la planta.

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El encuentro también puso el foco en la comunidad de propietarios y aficionados. Ramos expresó su satisfacción por reunirlos en Pacheco para compartir el aniversario de la fábrica.