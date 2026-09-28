El ingeniero salteño que participó de algunos de los principales proyectos de litio del país

José Gustavo de Castro Alem es ingeniero químico, con más de 28 años de experiencia en minería y litio en Argentina y Chile. Participó en la puesta en marcha del proyecto Fénix y lideró como CEO de Sales de Jujuy durante el desarrollo y puesta en producción del segundo proyecto de Litio del País.

También dirigió operaciones de oro y plata en Argentina. Actualmente es director de compañías canadienses con proyectos en Argentina y Chile. Además, es fundador de la empresa Alchemia, consultora de Minería, Energia e Industria espacial, Profesor y director en la Universidad Austral y en numerosas universidades, consultor internacional, y persona competente en la bolsa de Canada en Litio, Minerales Críticos y Oro.

El experto señaló a Cadena 3 que "el litio es un recurso muy importante para Argentina" y representa una oportunidad de crecimiento para las economías regionales.

De Castro explicó que el litio se encuentra disuelto en salmueras extraídas de los salares. "Desde esa salmuera se extrae el litio para producir carbonato de litio, que se utiliza principalmente en baterías para la electromovilidad", detalló.

Argentina, junto a Chile y Bolivia, se sitúa en una posición privilegiada en la producción de litio. De Castro afirmó que en los últimos 20 años, Argentina logró la mejor performance en inversión y creación de valor, con seis plantas operativas y alrededor de 20 proyectos adicionales en desarrollo.

El ingeniero también aborda preocupaciones comunes sobre la minería, afirmando que "las plantas de producción de litio son altamente complejas y requieren una inversión significativa". Numera la cantidad de empleo generado por estas iniciativas, aclarando que una planta puede ofrecer entre 500 y 600 puestos de trabajo, lo que muchas veces no corresponde a las expectativas populares.

Finalmente, concluyó que "una Argentina mejor es posible" y anima a la comunidad a trabajar en conjunto para aprovechar las oportunidades del sector minero y llevar el país hacia un futuro próspero.

Entrevista de La Argentina Posible.