Claudia Macero, aliada de María Corina Machado, regresa a Venezuela tras un largo exilio

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La activista venezolana Claudia Macero, estrecha colaboradora de la líder opositora María Corina Machado, ha regresado a Caracas después de más de un año en el exilio. Durante su tiempo fuera, Macero estuvo confinada en la embajada argentina en la capital venezolana. Su regreso ha generado expectativas sobre la posible llegada de Machado al país.

Macero, quien se desempeña como coordinadora de comunicaciones del partido Vente Venezuela, aterrizó el domingo por la noche en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, según informó la cadena CNN y fue confirmado por Noticias Argentinas.

"Venimos a tratar de insistir en que haya una fecha electoral para que los venezolanos exijan y para que los venezolanos puedan decidir lo que quieren", declaró Macero a los periodistas tras su llegada.

Su retorno coincidió con una caravana en apoyo a Machado, donde se exigió un regreso seguro de la exdiputada y un cronograma electoral que contemple elecciones presidenciales en 2027. Macero se unió al clamor de la oposición para establecer una fecha para los comicios y pidió al gobierno de Delcy Rodríguez que permita la competencia electoral.

"Aquí todo el mundo tiene que medirse. Nada mejor que ganar una elección si compites con la mejor y le ganas. Dejen que llegue María Corina, que compitan, vamos a hacer elecciones, pongan la fecha", afirmó.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez aseguró que Venezuela tendrá una transición que incluirá elecciones, aunque no dio detalles sobre cuándo. "Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones y, en esa dirección, hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición", sostuvo.

Respecto al regreso de Machado, Macero indicó que aún no tiene información sobre cuándo volverá a Venezuela. "Ya ustedes vieron lo difícil que ha sido", comentó, y añadió que la líder opositora ha intentado retornar al país siete veces desde que salió en diciembre de 2025 en una operación clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Desde el exilio, María Corina Machado celebró públicamente el retorno de su jefa de comunicaciones. "Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa", escribió la dirigente en la red X.

El regreso de Macero pone fin a cerca de dos años de ausencia de Venezuela. Antes de abandonar el país, permaneció refugiada junto a otros opositores en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se habían asilado en marzo de 2024 para evitar ser detenidos.

Los miembros del grupo fueron señalados por la Fiscalía venezolana por presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, según reportó France 24.

Macero formó parte de un grupo de colaboradores cercanos a Machado que dejó la sede diplomática en mayo de 2025. Esta acción fue presentada por Washington como un esfuerzo por sacar a los opositores del recinto. El Gobierno venezolano cuestionó esa narrativa, afirmando que su salida fue resultado de una negociación.

Además de Macero, en la embajada se encontraban Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos vinculados con el partido Vente Venezuela. También estuvo Fernando Martínez Mottola, quien dejó la sede diplomática semanas antes que sus compañeros y falleció posteriormente, el 26 de febrero de 2026, a causa de una enfermedad.

Agencia NA