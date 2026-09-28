Octubre: mes ideal para sembrar vegetales y flores en tu jardín

Octubre se presenta como un mes propicio para la siembra de una variedad de vegetales y flores en el jardín. A pesar de que muchos jardineros creen que han perdido la oportunidad de plantar con la llegada del otoño, existen numerosas opciones que se pueden sembrar en este mes. Algunas de estas plantas, como las remolachas y el kale, pueden ser cosechadas antes de la llegada del nuevo año, mientras que otras florecerán en primavera, lo que promete una espera gratificante.

Las temperaturas más frescas y los días soleados hacen de octubre un período ideal para muchas plantas. Además, el clima templado invita a pasar tiempo en el jardín. Antes de comenzar a sembrar, es recomendable consultar el mapa de zonas de resistencia de plantas del USDA para determinar qué especies prosperarán en tu región. También se sugiere conversar con el personal de viveros locales para obtener recomendaciones específicas sobre qué plantar antes de la llegada de las heladas.

A continuación, se detallan algunas de las mejores opciones de vegetales y flores para plantar en octubre. Para obtener más consejos de jardinería de temporada, se pueden explorar trucos otoñales que todo jardinero debería conocer.

Remolachas: Las remolachas son ideales para climas frescos, ya que sus raíces tienden a volverse más dulces y sabrosas. Se recomienda plantarlas de 4 a 6 semanas antes de la primera helada, y estarán listas para cosechar en aproximadamente 50 a 65 días, dependiendo del clima. Un beneficio adicional es que las remolachas sembradas en otoño son menos susceptibles a plagas y enfermedades.

Allium: Estas flores moradas en forma de pom-pom, pertenecientes a la familia de las cebollas, deben ser sembradas en suelo fresco después de la primera helada, pero antes de que el suelo se congele, para establecer raíces fuertes. Sus encantadoras flores, muy apreciadas por los polinizadores, comenzarán a florecer en primavera.

Tulipanes: Conocidos por sus pétalos vibrantes y su capacidad de regresar año tras año, los tulipanes deben plantarse cuando las temperaturas nocturnas promedian entre 4 y 10 grados Celsius. Necesitan un suelo más frío para desarrollar sus raíces de cara a la primavera, y aunque los bulbos son resistentes, es importante evitar suelos encharcados para prevenir la pudrición de las raíces.

Kale: Este vegetal es resistente al frío, y las bajas temperaturas pueden hacer que su sabor sea aún más dulce. Se recomienda plantar kale entre seis y ocho semanas antes de la primera helada. Estará listo para la cosecha cuando alcance aproximadamente el tamaño de una mano.

Shallots: Parte de la familia Allium, los shallots prosperan cuando sus raíces tienen tiempo para establecerse antes del invierno. Se desarrollan mejor en climas cálidos, donde las temperaturas del suelo oscilan entre 1 y 32 grados Celsius. Durante la siembra, se colocan los dientes en el suelo con la parte más gruesa hacia abajo, asegurándose de que la parte superior apenas sobresalga del suelo. La cosecha se realiza cuando las hojas comienzan a tornarse marrones.

Iris: Conocidas por sus pétalos en forma de espada y sus vibrantes colores, que van del púrpura y azul al amarillo, las iris deben ser sembradas cuando las temperaturas oscilan entre 4 y 10 grados Celsius. Necesitan bastante sol para florecer, y es fundamental no enterrar demasiado las rizomas, que deben estar cerca de la superficie para obtener los mejores resultados.

Ajo: Se recomienda plantar los dientes de ajo en octubre, de manera que las raíces puedan desarrollarse antes de las heladas. Es posible utilizar dientes de ajo comprados en el supermercado. Para prepararlos, se debe limpiar el suelo de malezas y plantar los dientes con el extremo puntiagudo hacia arriba en un área que reciba entre seis y ocho horas de luz solar.

Dafodiles: Para quienes son nuevos en la jardinería, los dafodiles son muy resistentes y fáciles de cultivar. Deben ser sembrados de dos a cuatro semanas antes de que el suelo congele, en un área que reciba sol pleno o parcial. Cuando comienzan a florecer, sus flores cortadas lucen hermosas en un jarrón, pero nunca deben mezclarse con otras flores, ya que secretan un líquido que puede hacer que otras flores en el mismo jarrón se marchiten.

Pansies: Conocidas como las flores con sonrisas, estas plantas son perfectas para agregar color al jardín en otoño e invierno. Se pueden sembrar en octubre y florecerán en primavera, ofreciendo un espectáculo vibrante.