La vida de Vozinha cambió tras su actuación en el Mundial: "Perdí mi paz y mi tranquilidad"

La vida del arquero Vozinha experimentó un cambio drástico tras su destacada actuación en la Copa del Mundo con la Selección de Cabo Verde. A sus 40 años, el futbolista confesó que la fama adquirida le trajo una serie de inconvenientes, entre los que destacó la pérdida de su tranquilidad. En una entrevista con el diario británico The Observer, Vozinha comentó: "Perdí mi paz y mi tranquilidad".

El arquero explicó que la notoriedad pública afectó su rutina diaria. Antes del Mundial, contaba con 56 mil seguidores en Instagram, pero ese número se disparó a más de un millón tras el histórico empate 0-0 contra España en su debut mundialista. La cadena brasileña CazéTV jugó un papel importante en esta explosión mediática. Vozinha recordó con humor que un miembro del personal de catering le informó que tenía mil millones de seguidores, lo que inicialmente le pareció una broma.

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Sin embargo, la fama también trajo consigo situaciones incómodas. El arquero mencionó que ahora enfrenta a fanáticos que lo abordan en la calle. "Decidí apagar las notificaciones de mi Instagram para no caer en la tentación de estar mirando todo el tiempo quién me seguía", confesó.

La presión de ser una figura pública impactó no solo en él, sino también en su familia, que ahora recibe a hinchas en su hogar. "Yo no estoy ahí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a convivir con la situación y poner límites", explicó sobre la situación que enfrenta su madre.

A pesar de los desafíos que conlleva la fama, Vozinha no oculta su orgullo por lo que ha logrado. Fue nominado al Balón de Oro tras su destacada participación en el Mundial y, aunque expresó su deseo de regresar a la vida anterior, también reconoció el valor de su nuevo rol. "Es agradable sentirse como una especie de embajador", concluyó el arquero, quien se prepara para firmar con Colo Colo y continuar su carrera en el fútbol.