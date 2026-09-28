En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Qué hacer ante una caída de granizo mientras viajamos por ruta

El especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni habló con Cadena 3 y dio una lista de recomendaciones ante una caída de granizo.

28/09/2026 | 16:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El granizo sacudió Córdoba este lunes.

FOTO: El granizo sacudió Córdoba este lunes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Qué hay que hacer ante una pedrea mientras viajamos por ruta

    Viva la Radio

    Episodios

El despertar de este lunes sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba con un fenómeno que no dio tregua: una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

El brusco cambio meteorológico responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que al chocar con el aire cálido dominante provocó una fuerte inestabilidad.

La caída de granizo genera dudas ante qué se puede hacer si esta situación nos agarra manejando en la ruta. El especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni habló con Cadena 3 y dio una lista de recomendaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que no se recomienda y además está prohibido es detenerse sobre la carpeta asfáltica bajo un puente o en un peaje", advirtió. Esta práctica puede ser sancionada por las autoridades. Si el granizo sorprende mientras se circula, se debe reducir la velocidad de forma paulatina y mantener el control del vehículo. "Evitar movimientos bruscos, hacer gestión emocional y mantener la calma es fundamental en estas situaciones extremas", explicó el especialista.

Además, se aconseja aumentar la distancia con el vehículo que precede y prestar atención a las condiciones de la vía. "Si es posible, detenerse en un lugar seguro, como una cochera o una estación de servicio, pero nunca bajo un árbol o un cartel", agregó.

En caso de bajar la velocidad por debajo de la mínima permitida, el uso de balizas es recomendable. "La ley prevé su uso para advertir situaciones de peligro", señaló Pacharoni. También sugiere no bajarse del auto y, si se detiene, hacerlo lejos de la carpeta asfáltica.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Córdoba? Una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

¿Quién dio recomendaciones sobre cómo actuar ante el granizo? El especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni habló con Cadena 3 y compartió consejos.

¿Cuándo ocurrió este fenómeno? El fenómeno sorprendió a los vecinos en la mañana del lunes.

¿Dónde se registró el fenómeno meteorológico? En la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba.

¿Cómo se debe actuar si se sorprende por el granizo mientras se conduce? Se debe reducir la velocidad de forma paulatina, mantener el control del vehículo y evitar movimientos bruscos.

¿Por qué es importante seguir las recomendaciones de Pacharoni? Para garantizar la seguridad de los conductores y evitar sanciones por detenerse en lugares prohibidos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf