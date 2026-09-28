Qué hacer ante una caída de granizo mientras viajamos por ruta

El despertar de este lunes sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba con un fenómeno que no dio tregua: una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

El brusco cambio meteorológico responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que al chocar con el aire cálido dominante provocó una fuerte inestabilidad.

La caída de granizo genera dudas ante qué se puede hacer si esta situación nos agarra manejando en la ruta. El especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni habló con Cadena 3 y dio una lista de recomendaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que no se recomienda y además está prohibido es detenerse sobre la carpeta asfáltica bajo un puente o en un peaje", advirtió. Esta práctica puede ser sancionada por las autoridades. Si el granizo sorprende mientras se circula, se debe reducir la velocidad de forma paulatina y mantener el control del vehículo. "Evitar movimientos bruscos, hacer gestión emocional y mantener la calma es fundamental en estas situaciones extremas", explicó el especialista.

Además, se aconseja aumentar la distancia con el vehículo que precede y prestar atención a las condiciones de la vía. "Si es posible, detenerse en un lugar seguro, como una cochera o una estación de servicio, pero nunca bajo un árbol o un cartel", agregó.

En caso de bajar la velocidad por debajo de la mínima permitida, el uso de balizas es recomendable. "La ley prevé su uso para advertir situaciones de peligro", señaló Pacharoni. También sugiere no bajarse del auto y, si se detiene, hacerlo lejos de la carpeta asfáltica.

Informe de Jorge Mercado.