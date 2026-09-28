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Temporal de piedra devastador en Unquillo: daños cuantiosos y aves muertas

Un violento fenómeno azotó a la localidad de las Sierras Chicas pasadas las 6.50. Destruyó el Paseo de los Artesanos, volteó carteles y provocó cortes de luz.

28/09/2026 | 11:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Dramático temporal de granizo en Unquillo.

FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.

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    Audio. Fuertes daños por la tormenta en Unquillo: árboles caídos y aves muertas

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Un feroz temporal con abundante caída de granizo provocó graves destrozos en la localidad de Unquillo, en el corazón de las Sierras Chicas.

El fenómeno, que se registró pasadas las 6.50 de la mañana, dejó secuelas inmediatas en la infraestructura urbana, la vegetación y los comercios del sector.

Los daños más severos se concentraron en el emblemático Paseo de los Artesanos, ubicado sobre la ruta y al lado del Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU).

La fuerza de la piedra destrozó por completo las lonas de cobertura del predio y derribó cartelería comercial.

Asimismo, en las calles se registró acumulación masiva de hielo que simulaba un paisaje nevado, arbolado deshojado y una preocupante mortandad de aves silvestres producto del impacto del granizo.

"A las 6.50 más o menos de la mañana se empezaron a escuchar unos ruidos muy fuertes. Me asomo porque era algo muy impresionante en la galería de mi casa. Un ruido impresionante", relató Pablo González, vecino de la zona afectada.

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El impacto de la tormenta también generó interrupciones en el suministro eléctrico en diversos sectores y hasta la muerte de aves.

En tanto, vecinos y cuadrillas del personal municipal trabajan intensamente en las tareas de limpieza y despeje para restablecer la circulación en la vía pública.

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Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático ocurrió en Unquillo? Un temporal con abundante caída de granizo provocó graves destrozos.

¿Quiénes se vieron afectados por el temporal? Los vecinos de Unquillo y los comercios de la zona.

¿Cuándo se registró el fenómeno? Pasadas las 6.50 de la mañana.

¿Dónde se concentraron los daños más severos? En el Paseo de los Artesanos y en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU).

¿Cómo están trabajando los vecinos tras el temporal? Están realizando tareas de limpieza y despeje para restablecer la circulación en la vía pública.

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