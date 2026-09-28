Temporal de piedra devastador en Unquillo: daños cuantiosos y aves muertas

Un feroz temporal con abundante caída de granizo provocó graves destrozos en la localidad de Unquillo, en el corazón de las Sierras Chicas.

El fenómeno, que se registró pasadas las 6.50 de la mañana, dejó secuelas inmediatas en la infraestructura urbana, la vegetación y los comercios del sector.

Los daños más severos se concentraron en el emblemático Paseo de los Artesanos, ubicado sobre la ruta y al lado del Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU).

La fuerza de la piedra destrozó por completo las lonas de cobertura del predio y derribó cartelería comercial.

Asimismo, en las calles se registró acumulación masiva de hielo que simulaba un paisaje nevado, arbolado deshojado y una preocupante mortandad de aves silvestres producto del impacto del granizo.

"A las 6.50 más o menos de la mañana se empezaron a escuchar unos ruidos muy fuertes. Me asomo porque era algo muy impresionante en la galería de mi casa. Un ruido impresionante", relató Pablo González, vecino de la zona afectada.

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El impacto de la tormenta también generó interrupciones en el suministro eléctrico en diversos sectores y hasta la muerte de aves.

En tanto, vecinos y cuadrillas del personal municipal trabajan intensamente en las tareas de limpieza y despeje para restablecer la circulación en la vía pública.

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IMPRESIONANTE TORMENTA DE GRANIZO EN CÓRDOBA



Una fuerte tormenta con granizo golpeó este lunes a Córdoba y provocó daños en viviendas de Unquillo, Mendiolaza y sectores de Sierras Chicas. Vecinos difundieron imágenes de piedras de hielo de gran tamaño, algunas similares a… pic.twitter.com/RHxtANhCgY — Clarín (@clarincom) September 28, 2026

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