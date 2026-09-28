Racing necesita un milagro para clasificar a torneos internacionales en 2027

FOTO: Vojvoda, la cara de la derrota de un Racing que no deja de hacer papelones.

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Racing sufrió una dura derrota 3-2 ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, lo que representa un fuerte golpe para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda, que no logró mantener una ventaja de dos goles y ahora ve seriamente comprometida su posibilidad de acceder a competencias internacionales en 2027.

La Copa Argentina era crucial para Racing, dado que la victoria en este torneo era la vía más accesible para clasificar a la Copa Libertadores 2027 si lograba consagrarse campeón.

Sin embargo, el desempeño del equipo en 2026 ha dejado mucho que desear, ya que los jugadores de Racing volvieron a decepcionar a sus hinchas en un partido que parecía tener bajo control.

Además, en la tabla anual, el equipo de Avellaneda enfrenta una situación crítica, ocupando el vigésimo tercer lugar y con escasas posibilidades de alcanzar los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, Racing solo tiene una opción para ingresar a las competiciones internacionales del próximo año, que es a través del Torneo Clausura, donde necesita consagrarse campeón, un objetivo que actualmente parece muy difícil para un equipo que ha caído en una racha de derrotas.

La situación se complica aún más, ya que el club se encuentra en el decimocuarto lugar de la Zona B, con apenas ocho puntos, lo que implica que debe ganar los seis partidos restantes para tener alguna posibilidad de clasificar a los playoffs.

Si por alguna razón este milagro se materializa, Racing lograría la ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con este escenario, la "Academia" enfrenta el riesgo de quedar fuera de cualquier competencia internacional, algo que no le sucede desde 2014, cuando luchaba por evitar el descenso.

El próximo desafío para el equipo, por ahora bajo la dirección de Vojvoda, será el domingo 4 de octubre, cuando enfrente a Estudiantes de Río Cuarto en la undécima fecha del Torneo Clausura.