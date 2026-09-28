La Justicia de EE.UU. habilitó embargos por Aerolíneas: "El fallo es final y debe ser pagado"

La jueza federal estadounidense Jia Cobb habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo de activos argentinos en Estados Unidos, en el marco del litigio originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El monto reconocido judicialmente es de US$390,9 millones más intereses.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en deuda soberana, provincial y corporativa emitida en los mercados internacionales, explicó en Juntos por Cadena 3 Rosario que la decisión permite avanzar con la búsqueda de bienes susceptibles de ejecución. “Cuando un juez norteamericano concluye que no se está respetando un fallo, no le queda otra que decir: como no están pagando el fallo, autorizo el embargo de activos”, sostuvo.

El especialista detalló que, para avanzar, primero deben localizarse bienes que sean propiedad del Estado argentino y que puedan ser alcanzados por la legislación estadounidense. “Tenés que registrar el fallo en diferentes distritos de Estados Unidos para buscar activos”, explicó. La resolución no implica que ya se haya concretado un embargo, sino que habilita a Titan a solicitar esas medidas.

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Maril también vinculó el escenario con el proyecto de Presupuesto 2027. Según señaló, el Gobierno contempló una partida de alrededor de US$1.100 millones para afrontar fallos del CIADI. “Pidieron reservar 1.100 millones de dólares para pagar estos juicios”, afirmó, aunque planteó interrogantes sobre el origen de los fondos y cómo se instrumentaría eventualmente el pago.

Sobre Aerolíneas Argentinas, el especialista consideró que uno de los puntos a observar será qué activos podrían ser alcanzados por una eventual ejecución. “No tiene aviones propios de Aerolíneas, tiene mucho leasing”, explicó, y agregó que los aviones alquilados no pertenecerían al Estado argentino ni a la compañía, por lo que no serían alcanzables de la misma manera.

De todos modos, Maril aclaró que no cree que necesariamente se llegue a ese escenario. “No creo que pase eso”, dijo al referirse a un eventual embargo de aeronaves, y sostuvo que la posibilidad de que el Gobierno haya contemplado recursos para afrontar los fallos podría abrir una instancia de negociación entre las partes.

El reclamo tiene origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral realizada en 2008, cuando ambas compañías estaban bajo control del grupo español Marsans. El caso llegó al CIADI, que en 2017 emitió un laudo favorable a los demandantes; posteriormente, la Justicia estadounidense reconoció la sentencia y fijó el monto ejecutable en US$390,9 millones más intereses.

Para Maril, el caso forma parte de una serie de litigios internacionales contra Argentina. “La irresponsabilidad de los gobiernos argentinos de no pagar cuando hay un fallo final y seguir pateando la pelota, nos cuesta a nosotros dinero”, afirmó. Y agregó: “Paga estos fallos finales. No digo YPF. YPF todavía falta”.

Entrevista de Alberto Lotuf.