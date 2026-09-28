Balance de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: "Fue verdaderamente un trabajo en equipo"

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario, y Federico Angelini, vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, realizaron un balance de la competencia y destacaron el impacto deportivo, turístico y económico que tuvo el evento. Chale sostuvo que “los juegos dejan un balance muy satisfactorio, pero no para los gobiernos” y consideró que “marcan un quiebre, un hito, un punto de inflexión en la historia de Rosario”.

Según Chale, la respuesta de los rosarinos superó las expectativas iniciales. “Esperábamos que sean un éxito los juegos. La gente los convirtió en un hecho popular, como pocas veces se da”, afirmó. En esa línea, señaló que unas 450 mil personas visitaron Rosario durante el período de la competencia y estimó que se generaron alrededor de 34.500 millones de pesos en consumo vinculado con hoteles, gastronomía y transporte.

Angelini también resaltó el movimiento generado durante las dos semanas. “Tuvimos un impacto durante los 15 días de competencia de 120.000 millones de pesos que se volcaron directamente a la economía real”, sostuvo. Además, indicó que hubo más de 600 mil visitantes, con unos 151 mil turistas alojados en hoteles de la provincia y alrededor de 450 mil personas que llegaron por el día, mientras que 3,5 millones visitaron las instalaciones deportivas.

El funcionario rosarino remarcó que el cierre de la competencia no significa el final del proyecto. “No celebramos con la idea de que algo terminó. Se abre hoy otra etapa”, planteó Chale. Y agregó que el desafío será “darle mucho uso y mucha proyección a la infraestructura, que es el legado de los juegos que nos quedó”, con la continuidad de actividades junto a clubes y federaciones.

Para Angelini, el evento también modificó la imagen de la provincia como sede deportiva. “No tenemos dudas de que nuestra provincia hoy tiene la mejor infraestructura deportiva del país”, afirmó, y señaló que Rosario “se consolidó como una capital del deporte en la Argentina y también en Sudamérica”. Además, sostuvo que durante la competencia la ciudad pudo mostrarse “de una manera muy distinta” y destacó la participación de más de 400 empresas vinculadas con la organización.

Leonardo Senatore, uno de los referentes de la organización, puso el foco en el trabajo colectivo que permitió llevar adelante el evento. “Un imposible siempre fue: vamos a intentarlo. Aunque a veces se pedían cosas casi imposibles, de alguna manera lo terminamos resolviendo”, expresó. También agradeció especialmente a los voluntarios, a quienes definió como “realmente el motor de los Juegos”, y destacó que en rugby hubo unas 20 personas trabajando de manera desinteresada.

Senatore remarcó que el resultado no puede atribuirse a una sola persona. “Nadie se puede llevar un mérito solitario, sino que fue verdaderamente un trabajo en equipo”, afirmó. Y describió la dinámica de cada jornada: “Había miles de personas intentando colaborar simplemente con esa energía de que todo salga bien. Fue un éxito”. Para el exjugador de Los Pumas, el evento deja además herramientas para el crecimiento deportivo y nuevas posibilidades para los más chicos.

En ese punto, Senatore valoró especialmente el impacto que tuvo la competencia entre los jóvenes. “Estoy súper feliz por la ciudad, estoy súper feliz por la provincia, por el deporte que le va a quedar, por los futuros deportistas que le van a quedar realmente un montón de herramientas que nosotros no teníamos”, sostuvo. Y agregó: “Va a quedar la parte no tangible, que son todas las inspiraciones a los más chiquitos”, al destacar el entusiasmo de sus hijas al conocer disciplinas y atletas durante los Juegos.

Informe de Ramiro Porchietti.