Boca se aferra al invicto y busca la cuádruple corona tras remontar a Racing

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Boca Juniors logró una épica remontada este domingo ante Racing Club, superándolo por 3-2 y asegurando su lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Esta victoria le permite extender su gran invicto y mantener vivo el anhelo de conquistar una histórica cuádruple corona.

El "Xeneize" se encuentra en la pelea en varias competiciones, incluyendo la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el título de Campeón de Liga.

En el marco de la Copa Argentina, Boca logró eliminar a Racing tras estar en desventaja por dos goles, avanzando a las semifinales donde se enfrentará a Banfield.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Arruabarrena también dejó atrás al San Pablo de Brasil y avanzó a la misma instancia, donde se enfrentará al Vasco da Gama, otro club brasileño. Esta competencia es crucial para el club, ya que podría poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Adicionalmente, Boca tiene la posibilidad de consagrarse en el campeonato local, ya que se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura, donde actualmente ocupa el quinto lugar en la Zona A con 17 puntos. Además, la tabla anual podría otorgarle el título de Campeón de Liga al equipo que finalice primero al cierre del año.

En lo que va del año, Boca ha mantenido un impresionante invicto de 15 partidos, racha que comenzó a principios de agosto con un empate ante Newell's. En el partido contra Racing, parecía que esa racha podía llegar a su fin cuando caía 2-0 a los 72 minutos, pero el coraje del equipo y un triplete del delantero ecuatoriano Enner Valencia cambiaron el rumbo del encuentro.

De cara al futuro cercano, Boca se prepara para dos partidos del Torneo Clausura antes de enfrentar al Vasco da Gama en el primer partido de la Copa Sudamericana.