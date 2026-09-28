Alpine analizó el desempeño de Colapinto y Gasly en el GP de Azerbaiyán: "Decepcionante final"

Alpine publicó un informe que analizó el desempeño de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, tras el Gran Premio de Azerbaiyán. La escudería francesa realizó un balance del fin de semana, poniendo énfasis en un error de Colapinto que dejó fuera de competencia a ambos pilotos y al corredor de McLaren, Lando Norris. La carrera tuvo lugar el sábado, y el informe destacó que, antes del incidente, ambos pilotos habían tenido una excelente salida y que el equipo de mecánicos registró buenos tiempos en las paradas de boxes.

En su sitio oficial, Alpine celebró el éxito en la clasificación, donde ambos autos accedieron a la Q3. "Franco también logró clasificarse para la Q3, por tan solo 0,092 s, asegurando así nuestro tercer doblete entre los diez primeros en la clasificación del año. Como señaló el director general Steve Nielsen tras la sesión del viernes, un séptimo y un décimo puesto —que se convirtieron en noveno después de que Carlos Sainz recibiera una penalización de cinco puestos en la parrilla— evidencian el progreso que hemos logrado, especialmente si se compara con los puestos 16 y 19 que conseguimos en este circuito hace 12 meses", indicaron desde Alpine.

Sin embargo, el análisis de la carrera también reflejó el error de Colapinto. "Lamentablemente, en la reanudación de la carrera en la vuelta 36, Franco cometió un error y colisionó con Pierre, quien hizo un trompo e impactó contra Norris al tomar la primera curva. Franco pudo regresar a boxes, pero los daños en su coche le impidieron continuar". Este incidente marcó el primer abandono de Colapinto con Alpine en 31 participaciones, excluyendo su no participación en Silverstone el año anterior. También fue el primer doble abandono del equipo en 74 carreras, desde Hungría 2023.

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A pesar del "decepcionante final" de la carrera, Alpine subrayó que el ritmo y el rendimiento mostrados durante el Gran Premio de Azerbaiyán fueron alentadores. Se destacó la tercera doble participación del equipo en la Q3 de la temporada y el progreso realizado en comparación con el año anterior. Finalmente, la escudería dejó claro que el foco estaba puesto en los próximos compromisos, con dos semanas de competencias consecutivas en los GP de Bahréin y Singapur.

El Gran Premio de Bahréin se celebrará del 2 al 4 de octubre. Colapinto, tras su accidentada carrera en Azerbaiyán, buscará mejorar en esta nueva fecha de la temporada de Fórmula 1. Los horarios correspondientes a Argentina para el evento son: el viernes 2 de octubre, Práctica 1 a las 1:30 horas y Práctica 2 a las 5 horas; el sábado 3 de octubre, Práctica 3 a las 1:30 horas y Clasificación a las 5 horas; y el domingo 4 de octubre, Carrera a las 4 horas.