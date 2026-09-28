El Papa León XIV llama a Europa a fortalecer el multilateralismo en su visita a Francia

Buenos Aires, 28 (NA) -- El papa León XIV elogió el multilateralismo como "la mejor defensa contra el deseo de dominio" durante un discurso en la ciudad de Metz, donde concluyó su visita apostólica de cuatro días a Francia.

El pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, expresó su preocupación por un mundo marcado por conflictos, desde la guerra y el hambre hasta el deterioro de las relaciones personales, describiendo un clima cada vez más incivilizado. También criticó las mentiras y el engaño que alimentan la creciente desconfianza entre ciudadanos y gobiernos, según reportes de Euronews y Noticias Argentinas.

Durante su discurso en la ciudad natal de Robert Schuman, una figura clave en la construcción de la Europa moderna, el Papa afirmó que el continente podría romper este círculo vicioso reafirmando su compromiso con el Estado de derecho y el diálogo.

"Europa puede romper este ciclo defendiendo el principio del respeto a los demás", que ha cultivado y mantenido con éxito, habiendo demostrado durante los últimos ochenta años que es posible expresar opiniones, demandas e intereses divergentes a través del diálogo en lugar de la confrontación”, sostuvo.

El Papa, que pronunció su discurso en francés, estuvo acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron. Aunque no mencionó explícitamente la guerra de Rusia contra Ucrania, condenó lo que calificó de nueva "masacre sin sentido" en suelo europeo.

"Es necesario entablar un diálogo paciente, demostrar valentía en las negociaciones y estar dispuesto a ceder en ciertas posturas por el bien común de la paz", afirmó.

León XIV también instó a los europeos a recordar las raíces cristianas del continente, describiendo a Europa como algo más que una entidad geográfica, y como una "realidad cultural e histórica". "Por lo tanto, no podemos hablar de Europa sin mencionar el cristianismo", agregó, argumentando que sus tradiciones pueden coexistir con los esfuerzos por moldear el futuro del continente.

El Papa subrayó que Europa ha florecido y progresado cuando ha sido capaz de aprovechar los mejores aspectos de su pasado y reinventarlos de formas nuevas y creativas a través del encuentro con otros.

Metz, una ciudad impregnada de historia europea

La elección de Metz como sede del discurso del Papa estaba cargada de simbolismo europeo. Situada en la región de Lorena, al noreste de Francia, cerca de la frontera con Alemania, la ciudad está estrechamente vinculada a Robert Schuman, quien inició su carrera política allí.

La historia de Metz también refleja los conflictos que moldearon la Europa moderna, ya que la ciudad cambió de manos entre Francia y Alemania y fue anexionada por la Alemania nazi en 1940, tras la ocupación de Francia.

Los líderes de la UE y los jefes de instituciones europeas fueron invitados al evento, aunque solo un puñado acompañó a Emmanuel Macron, entre ellos representantes de Mónaco, Andorra y Luxemburgo. También asistieron representantes de diferentes confesiones, como el rabino principal de Francia, Haïm Korsia, y Chems-Eddine Hafiz, rector de la Gran Mezquita de París.

La actividad se desarrolló en el Centro de Congresos Robert Schuman y fue la primera actividad pública del sumo pontífice en esta última jornada de la visita. Macron mencionó los fundamentos judeocristianos de Europa durante la visita de León XIV.

En su discurso junto al Papa, Macron afirmó que Europa se construyó sobre una "base grecorromana y judeocristiana", aludiendo a la herencia religiosa del continente.

Macron, que asistió el lunes a la última misa de León XIV en Metz, comentó que la herencia europea ha cristalizado la primacía de la persona y el concepto de "individuo libre y racional".

"Nuestra Europa... es ante todo una civilización", concluyó Macron. "Esta Europa de nuestras ciudades y pueblos, escuelas y universidades, cafés y plazas públicas, se construyó sobre una base grecorromana y judeocristiana".

Agencia NA