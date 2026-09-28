Países Bajos convoca al embajador israelí por revocación del estatus diplomático

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Tom Berendsen, ha convocado al embajador israelí en el país, en respuesta a la reciente decisión de Israel de anular el estatus diplomático de los representantes neerlandeses en Ramala, según informaron medios de comunicación locales.

La radiodifusora pública neerlandesa NOS indicó que Berendsen busca obtener una explicación sobre esta medida, que impacta a varios miembros del personal de la misión neerlandesa en Ramala.

El canciller israelí, Gideon Sa'ar, anunció el domingo que se revocarían los privilegios diplomáticos e inmunidades de los diplomáticos neerlandeses en respuesta a la prohibición de productos provenientes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. En un comunicado a través de la red social X, Sa'ar informó que los diplomáticos tendrían un plazo de siete días para devolver sus documentos diplomáticos emitidos por Israel.

Berendsen expresó más temprano que considera la decisión de Israel como "innecesaria".

El Gobierno neerlandés había declarado el 21 de julio que, a partir del 22 de septiembre de 2026, se implementará una prohibición nacional sobre la importación, compra y venta de productos provenientes de asentamientos israelíes considerados ilegales en los territorios palestinos. Además, se prohibirá la evasión de estas medidas.

Es importante señalar que los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son considerados ilegales de acuerdo con el derecho internacional.