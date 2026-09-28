Netanyahu confirma su visita a Emiratos Árabes y se reúne con el presidente Al Nahyan

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó hoy, lunes, la visita que realizó el domingo a Emiratos Árabes Unidos (EAU), a invitación del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Durante el encuentro, se abordaron las relaciones entre ambas naciones.

El comunicado oficial destaca que "la visita se centró en los lazos bilaterales y en los desafíos regionales", y señala que la esposa de Netanyahu, Sara, lo acompañó en esta oportunidad.

Por su parte, la agencia estatal de EAU, Agencia de Noticias de los Emiratos, reportó que los líderes discutieron las relaciones entre los países y las maneras de fortalecerlas, aunque no ofreció más detalles al respecto.

La agencia israelí Kan TV News indicó, citando a funcionarios que asistieron a la reunión, que Netanyahu solicitó al presidente de EAU que desmintiera públicamente informes que afirmaban que había recibido una advertencia antes del ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu ha negado en ocasiones anteriores haber recibido dicha advertencia. En un comunicado adicional, su oficina descalificó el reporte, calificándolo de "noticia falsa"; además, aclaró que la visita se enfocó exclusivamente en fortalecer las relaciones entre los dos países y en los desafíos regionales.

Según el informe de Kan, Netanyahu viajó a EAU en un avión privado y pasó el día en el país.