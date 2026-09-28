El crimen de Lucía Carpanetto planificado desde la cárcel terminó con tres condenas

FOTO: El hecho ocurrió en diciembre de 2022 en la zona sur de Rosario.

La Justicia homologó un acuerdo de juicio abreviado por el asesinato de Lucía Carpanetto, la joven de 21 años que murió de un disparo en diciembre de 2022 en barrio Roque Sáenz Peña. La resolución estableció las responsabilidades de quien ejecutó el ataque y de los dos hermanos que participaron en su organización.

Valentín Rodríguez fue condenado a 32 años de prisión como autor del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por portación ilegal de un arma de guerra. Darío Varela recibió una pena única de 28 años como instigador, mientras que Silvina Ailén Varela fue condenada a 15 años como partícipe primaria.

El acuerdo fue homologado el viernes 25 de septiembre por un tribunal integrado por Ana Julia Milicic, Carlos Leiva y Pablo Pinto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo se organizó el asesinato

Según la acusación, Darío Varela estaba detenido en la cárcel de Piñero cuando su hermana Silvina le contó sobre un conflicto que mantenía con Lucía, expareja de su entonces novio. Varela utilizó un teléfono celular desde el penal para contactar a Rodríguez y encargarle el crimen a cambio de dinero.

Rodríguez se comunicó con la joven por redes sociales y simuló interés en encontrarse con ella. La noche del 13 de diciembre de 2022 habían previsto una primera cita, que no llegó a concretarse. El encuentro fue reprogramado para la madrugada siguiente.

Alrededor de las 0.30 del 14 de diciembre, Lucía llegó en taxi a Muñoz al 700. Allí Rodríguez le disparó en la cabeza. Después le quitó el teléfono celular y borró contenido del dispositivo, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía.

Los mensajes recuperados del celular de Silvina Varela permitieron reconstruir las comunicaciones entre los involucrados antes y después del asesinato. Para los investigadores, fueron una pieza central para establecer el papel de cada uno en el plan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué quedó establecido en la sentencia

Las condenas se dictaron por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En el caso de Rodríguez se agregó la portación ilegal de un arma de guerra.

Durante la investigación, la imputación a Darío Varela también había incluido agravantes por el pago ofrecido para cometer el crimen, por el contexto de violencia de género y por la finalidad de cometer otro delito o procurar su impunidad. Esos agravantes no formaron parte de la calificación acordada en el juicio abreviado.

La diferencia entre la acusación inicial y la sentencia deja pendiente conocer por qué la Fiscalía modificó la calificación al cerrar el acuerdo que puso fin al proceso.