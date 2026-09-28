La Sinfónica de Rosario dará un concierto en El Círculo bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth
La presentación será el jueves 1 de octubre a las 20. El programa reúne obras de Brahms y Schumann, con Hernán Rodríguez y Claudia Di Giannantonio como solistas. Las entradas se retiran desde el martes en la boletería del teatr
28/09/2026 | 21:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La presentación será el jueves 1 de octubre a las 20.
La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario ofrecerá un concierto el jueves 1 de octubre, a las 20, en el Teatro El Círculo, ubicado en Laprida y Mendoza. La presentación tendrá entrada gratuita y estará dirigida por el maestro alemán Wolfgang Wengenroth.
El programa de la Temporada 2026 incluye el Doble concierto para violín y violonchelo, de Johannes Brahms, y la Sinfonía N.º 2, de Robert Schumann. En la obra de Brahms participarán como solistas Hernán Rodríguez, concertino de la orquesta, y Claudia Di Giannantonio, solista de violonchelo del organismo provincial.
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Las entradas podrán retirarse desde el martes 29 de septiembre en la boletería de El Círculo, hasta agotar la capacidad de la sala, según informó la orquesta.
Wengenroth destacó el diálogo entre los dos instrumentos solistas en la composición de Brahms. Sobre la sinfonía de Schumann, señaló el protagonismo de los vientos y los pasajes en los que la orquesta desarrolla melodías de carácter vocal.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.
¿Quién dirigirá el concierto? El maestro alemán Wolfgang Wengenroth.
¿Cuándo se realizará el concierto? El jueves 1 de octubre, a las 20.
¿Dónde tendrá lugar el evento? En el Teatro El Círculo, ubicado en Laprida y Mendoza.
¿Cómo se pueden obtener las entradas? Las entradas se pueden retirar desde el martes 29 de septiembre en la boletería de El Círculo, hasta agotar la capacidad de la sala.