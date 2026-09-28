La Sinfónica de Rosario dará un concierto en El Círculo bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth

FOTO: La presentación será el jueves 1 de octubre a las 20.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario ofrecerá un concierto el jueves 1 de octubre, a las 20, en el Teatro El Círculo, ubicado en Laprida y Mendoza. La presentación tendrá entrada gratuita y estará dirigida por el maestro alemán Wolfgang Wengenroth.

El programa de la Temporada 2026 incluye el Doble concierto para violín y violonchelo, de Johannes Brahms, y la Sinfonía N.º 2, de Robert Schumann. En la obra de Brahms participarán como solistas Hernán Rodríguez, concertino de la orquesta, y Claudia Di Giannantonio, solista de violonchelo del organismo provincial.

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Las entradas podrán retirarse desde el martes 29 de septiembre en la boletería de El Círculo, hasta agotar la capacidad de la sala, según informó la orquesta.

Wengenroth destacó el diálogo entre los dos instrumentos solistas en la composición de Brahms. Sobre la sinfonía de Schumann, señaló el protagonismo de los vientos y los pasajes en los que la orquesta desarrolla melodías de carácter vocal.