Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

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El número de sorteo 26573 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 2817, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2817

2° 7572

3° 8431

4° 9858

5° 9072

6° 1671

7° 9742

8° 7072

9° 1144

10° 9873

11° 4890

12° 5696

13° 7117

14° 5399

15° 0157

16° 2712

17° 2520

18° 0848

19° 5607

20° 5919