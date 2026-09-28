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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

El sorteo número 26573 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 28 de septiembre a las 21:00, con el número 2817 en la cabeza, interpretado como "A primera (Desgracia)".

28/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26573 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 2817, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2817
2° 7572
3° 8431
4° 9858
5° 9072
6° 1671
7° 9742
8° 7072
9° 1144
10° 9873
11° 4890
12° 5696
13° 7117
14° 5399
15° 0157
16° 2712
17° 2520
18° 0848
19° 5607
20° 5919

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26573 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2817.

¿Qué significa el número 2817?
Se interpreta como "A primera (Desgracia)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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