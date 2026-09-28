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Pierre Gasly enfatiza el respeto para mejorar la relación con Franco Colapinto

El piloto francés de Alpine se refirió al incidente con el argentino que derivó en que ambos y Lando Norris queden fuera del Gran Premio de Azerbaiyán.

28/09/2026 | 22:55Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto y Pierre Gasly.

FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

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Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- El piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly subrayó que el "respeto" será fundamental para cultivar una relación positiva con Franco Colapinto en la escudería Alpine. Esta declaración surge tras el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde un choque del argentino dejó fuera de carrera a ambos pilotos de la escudería, además de a Lando Norris de McLaren.

En declaraciones a Aky Sports F1, se reveló que Colapinto se disculpó inmediatamente por el accidente, un gesto que fue aceptado por Gasly, aunque no sin expresar su malestar. Este episodio se suma a la tensión que se había vivido previamente en la carrera de Madrid, donde el argentino fue obstaculizado por su compañero mientras luchaba por mantener a Oscar Piastri detrás.

"Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible", comentó Gasly. A pesar de los contratiempos, el piloto destacó que habían tenido un buen rendimiento en la carrera, manteniéndose competitivos frente a figuras como Lewis Hamilton y Norris.

Gasly continuó explicando que, a pesar de la ventaja de 14 o 15 segundos sobre el resto del pelotón, el resultado no fue el esperado, ya que ambos autos de Alpine no sumaron puntos. "Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Y al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos", indicó el piloto.

A pesar de la situación, Gasly se mostró optimista respecto a poder recuperar los puntos perdidos en las próximas competencias. "No fue un día ideal. Pero sí, estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Lamentablemente, hoy perdimos puntos, y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué condición mencionó Gasly?
El respeto es clave para mejorar la relación con Colapinto.

¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Colapinto chocó, dejando fuera de carrera a Gasly y a Norris.

¿Cómo reaccionó Colapinto tras el incidente?
Se disculpó de inmediato, lo que fue aceptado por Gasly.

¿Qué opinó Gasly sobre la carrera?
Destacó un buen rendimiento, pero lamentó no haber sumado puntos.

¿Cuál es la expectativa de Gasly para el futuro?
Confía en recuperar los puntos perdidos en las próximas carreras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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