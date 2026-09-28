FOTO: Femicidio en Santa Fe: condenan a tres implicados a penas de hasta 32 años de cárcel

La justicia de Santa Fe dictó penas de 15, 28 y 32 años de prisión para tres acusados en el caso del femicidio de Lucía Carpanetto, una joven de 21 años que fue asesinada a balazos a fines de 2022. La investigación reveló un plan premeditado para acabar con la vida de la mujer, que incluyó la participación de un recluso y un pago de 150 mil pesos para ejecutar el crimen.

El tribunal, compuesto por los jueces Pablo Pinto, Ana Julia Milicic y Carlos Leiva, homologó el acuerdo de condena que había sido presentado por la fiscal Laura Riccardo y aceptado por la defensa de los acusados.

Los condenados son Valentín Rodríguez, considerado el autor material del asesinato; Darío Varela, quien instigó el crimen desde prisión; y su hermana Silvina Ailén Varela, considerada partícipe principal.

Según la investigación, Varela tenía un conflicto personal con Lucía, quien había sido pareja de un hombre con el que ella mantenía una relación. A partir de esta situación, Darío, un preso de la cárcel de Piñero, habría encargado a Rodríguez el asesinato de Carpanetto y coordinado el pago por su ejecución.

Las pruebas revelaron que se eliminaron varias conversaciones del celular de Silvina, lo que permitió reconstruir sus comunicaciones con su hermano y su vínculo con el crimen. El plan de asesinato se gestó el 4 de diciembre de 2022, cuando Silvina informó a Darío sobre el conflicto y le envió detalles para identificar a Lucía, acordando un pago de $150.000.

La Fiscalía demostró que Rodríguez fue quien llevó a cabo el asesinato bajo la promesa del pago, haciendo que Lucía acudiera a una cita falsa en una vivienda de la calle Muñoz al 700, en el barrio Roque Sáenz Peña. Allí, Rodríguez le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, y luego eliminó información de su teléfono que podría haberlo comprometido.

Rodríguez fue detenido en 2023 tras la ejecución del crimen, y posteriormente fueron arrestados Darío y Silvina Varela. En el juicio, Varela recibió una condena de 28 años por ser instigador, sumando una pena previa de seis años por otro delito. Silvina fue condenada a 15 años como partícipe primario, mientras que Rodríguez recibió la pena más severa de 32 años como autor del homicidio y por tenencia ilegal de un arma de guerra.