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El Niño: prevén tormentas más frecuentes y violentas durante la primavera y el verano

El integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, Jorge Giometti, anticipó en Cadena 3 que el período de mayor intensidad se daría entre noviembre y enero, con episodios focalizados.

28/09/2026 | 10:01Redacción Cadena 3

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El Niño se consolida con fuerza: advierten por tormentas más violentas. (Archivo C3)

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El fenómeno de El Niño ya está activo y favorecerá tormentas más frecuentes y violentas durante la primavera y el verano, con episodios de granizo, según advirtió Jorge Giometti, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, una asociación civil de la provincia de Santa Fe.

En diálogo con Cadena 3, Giometti explicó que el fenómeno potencia las condiciones que habitualmente generan tormentas durante esta época de cambios de masas de aire. Sin embargo, aclaró que sus efectos no serán uniformes: "No quiere decir que la afectación va a ser en todo momento, en todo lugar o al mismo nivel".

"Lo más intenso estaría entre noviembre y enero", señaló. Anticipó un incremento paulatino de estos episodios y agregó que la influencia del fenómeno continuaría hasta el final del verano, durante el primer trimestre del próximo año.

Según relató, el centro comenzó a detectar indicios desde febrero, a partir del aumento de la temperatura en el Pacífico ecuatorial. Sostuvo que en julio la anomalía térmica superó el medio grado y situó en ese momento el inicio de El Niño.

Giometti estimó que esa anomalía podría alcanzar entre 3,8 y 4 grados por encima de los valores normales. De acuerdo con su explicación, superar los dos grados ya corresponde a un episodio muy fuerte del fenómeno.

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Diferenció esa proyección de la situación del llamado El Niño costero, que afecta las costas de Perú y Ecuador, donde indicó que las anomalías ya superaban los cuatro grados. También señaló repercusiones en Brasil, Uruguay y la zona del río Iguazú, además de tormentas más intensas en la región, aunque no necesariamente con acumulados de lluvia muy significativos.

Sobre las características de los temporales, distinguió dos tipos. Por un lado, las tormentas frontales, que avanzan desde el sudoeste y tienen un alcance más generalizado. Por otro, las tormentas de masa de aire, que se forman en ambientes cálidos y muy húmedos, con el aporte de humedad del Atlántico.

Estas últimas, conocidas como tormentas de verano, se desarrollan rápidamente, pueden ser violentas y de corta duración, y afectar sectores muy puntuales. Giometti previó que tendrán un papel predominante, con episodios en distintas ciudades y regiones.

El integrante del centro también pidió mantener la atención después del verano, ya que señaló a marzo y abril como meses especialmente lluviosos por nuevos intercambios de masas de aire.

Ante ese escenario, recomendó limpiar desagües y canalizaciones e impermeabilizar los techos. "Prepararse para lo peor, esperando lo mejor", resumió.

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Entrevista de Fernando Genesir y Sergio Suppo.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno está activo y qué efectos tendrá? El fenómeno de El Niño está activo y favorecerá tormentas más frecuentes y violentas, incluyendo episodios de granizo.

¿Quién advirtió sobre este fenómeno? Jorge Giometti, integrante del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, advirtió sobre los efectos de El Niño.

¿Cuándo se espera que sea más intenso? Se espera que lo más intenso ocurra entre noviembre y enero.

¿Dónde se detectaron los primeros indicios de El Niño? Se detectaron indicios en el Pacífico ecuatorial desde febrero.

¿Por qué es importante prepararse según Giometti? Es importante limpiar desagües y canalizaciones e impermeabilizar techos para estar listos ante posibles tormentas intensas.

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