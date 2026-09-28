El VAR en Central-Estudiantes: "Cuando corrige al árbitro a dos metros, pierde credibilidad"

El exárbitro de Primera División Saúl Laverni analizó en Juntos por Cadena 3 Rosario las principales decisiones arbitrales de la final entre Rosario Central y Estudiantes y puso el foco en el protagonismo que tomó el VAR en los últimos años. En particular, cuestionó que la tecnología termine modificando decisiones tomadas por jueces que se encuentran a pocos metros de las jugadas.

“Hoy tenemos otro fútbol, otro deporte. Está la tecnología y el árbitro”, sostuvo Laverni, y planteó que el VAR pasó a tener una influencia determinante sobre quienes conducen los partidos dentro del campo. “Son tres los que están en el VAR, tres contra uno, que eso no es un tema menor”, señaló el exjuez.

Al referirse al penal sancionado sobre Copetti, Laverni consideró que la jugada admite una interpretación diferente a otras acciones de contacto. “Hay una torpeza del defensor de Estudiantes, entonces es una interpretación total del árbitro donde el VAR corrige”, explicó. Y agregó: “Es penal, sí es sancionable por VAR. Es más penal que no penal”.

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Para Laverni, el problema aparece cuando el árbitro observa la acción de cerca y su decisión es modificada desde la cabina. “Si el árbitro en campo de juego te dice penal, le creo muchísimo. Y el árbitro en campo de juego, a dos metros de la jugada, te dice no penal y el VAR te la corrige, ahí entra un maremagno de debates”, afirmó.

En esa línea, recordó una jugada protagonizada por Campaz en un partido entre Tigre y Central. “Cuando vos estás a dos metros y el VAR está a cuatro mil kilómetros desde Ezeiza y te corrige una acción que vos estás a dos metros, ahí es donde se pierde la credibilidad”, sostuvo. Según su interpretación, la fuerza y la intensidad de determinados contactos solo pueden ser evaluadas correctamente desde el campo.

Sobre la mano de Obando en la final, Laverni fue contundente y descartó que correspondiera sancionar penal. “Es un gesto natural, totalmente natural, porque se equilibra con los brazos. La pelota le pega en los brazos porque el jugador está saltando”, explicó. Para el exárbitro, no hubo un movimiento deliberado hacia la pelota y la acción debe interpretarse dentro de la mecánica natural de un salto.

También rechazó la posibilidad de sancionar la acción de Ibarra sobre Palacios. “Es un juego de contactos. Hay un toque, leve toque, pero es un toque de juego, una fricción propia de que un defensor quiere sacar el balón”, indicó. Y remarcó: “No hay ni imprudencia, ni temeridad, ni una patada. No pasa nada, es una lucha de dos cuerpos”.

Por último, Laverni se refirió a la situación protagonizada por los futbolistas que abandonaron el campo de juego durante la gresca y explicó que será determinante lo que informe el árbitro Herrera. “Si vos abandonás el campo de juego por protesta de fallos, y esto fue así, protesta porque se fueron a agarrar trompadas y afuera, entonces hay que ver qué informa el árbitro”, sostuvo. Además, afirmó que, reglamentariamente, abandonar el terreno de juego por ese motivo puede derivar en expulsiones.

Entrevista de Alberto Lotuf.