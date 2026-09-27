Teté Coustarot recordó a González Oro: "La magia en el micrófono reflejaba su esencia"

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La periodista Teté Coustarot rindió homenaje a González Oro, destacando su marcada personalidad que brillaba tanto en el aire como en su vida diaria. Durante el tributo realizado en Radio Rivadavia, Coustarot compartió anécdotas que ilustraban la singularidad del conductor.

"Él no pasaba desapercibido nunca y encontrarte con él era una sensación, una cantidad de sensaciones y de emoción", comentó, enfatizando el impacto que tenía su presencia en quienes lo rodeaban. La periodista subrayó las características que, a su juicio, explicaban la conexión especial que González Oro establecía con su audiencia: "Tenía una gran voz, tenía cabeza, tenía calle, tenía curiosidad. Del mal humor pasaba al humor total, se reía de cosas absurdas", recordó, añadiendo que "la pasábamos bien con él", según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, Coustarot mencionó que González Oro lograba trasladar su esencia al micrófono: "Por eso la magia que tenía en el micrófono, porque él al micrófono transportó todo eso". Además, lo describió como una persona espontánea, capaz de sorprender con sus comentarios, y cerró con una reflexión sobre su vida personal: "Siempre sentí que él fue siempre un gran solitario".