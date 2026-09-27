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El retiro de las entradas para Argentina-Bolivia genera inconvenientes a días del partido

Los fanáticos enfrentan largas colas y problemas para canjear entradas para el partido de Argentina que se jugará en el Kempes.

27/09/2026 | 13:59Redacción Cadena 3

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El partido amistoso entre Argentina y Bolivia, que se llevará a cabo el miércoles en el Estadio Kempes, genera gran expectativa entre los fanáticos. Sin embargo, la entrega de entradas ha causado complicaciones para quienes las adquirieron por internet.

Orlando Morales, desde el Kempes, describe la situación: "Seis cuadras de gente haciendo cola desde muy temprano para el canje de entradas, con una temperatura de 26 a 27 grados". Muchos fanáticos llegaron de lugares lejanos: "Vinimos a buscar las entradas con la familia. Es una pasión, tratamos de transmitirle a los chicos la alegría de ver a sus ídolos".

Las largas esperas han generado ansiedad entre los asistentes. Una fanática de Formosa expresa su emoción: "Voy a ver a la selección por primera vez. Estoy súper emocionada. Sin Messi, pero no importa". Otros comparten su alegría, aunque algunos mencionan inconvenientes en el proceso de canje.

El evento también se ve afectado por una sanción de la FIFA que limita el aforo en el estadio. Esto ha llevado al gobierno de Córdoba a abrir un registro digital para que niños hasta 12 años puedan asistir al partido.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Un partido amistoso entre Argentina y Bolivia.

¿Quién reporta la situación en el Estadio Kempes? Orlando Morales.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El miércoles.

¿Dónde se realizará el evento? En el Estadio Kempes.

¿Por qué hay complicaciones con las entradas? Debido a problemas en el proceso de canje para quienes las adquirieron por internet.

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