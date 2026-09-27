Tensión en Rosario: incidentes durante el ingreso de hinchas de Boca al Gigante de Arroyito
Minutos antes del partido de la Copa Argentina, hinchas de Boca vivieron incidentes en Rosario. La policía disparó balas de goma en medio de empujones y tumultos en los accesos al estadio.
27/09/2026 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: Incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca. (Captura video)
Minutos antes del inicio del partido por la Copa Argentina, se registraron incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca Juniors al estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.
En los alrededores del estadio, se observaron empujones, corridas y tumultos entre las personas que intentaban acceder al recinto para presenciar el encuentro ante Racing. La Policía respondió disparando balas de goma.
Los fanáticos comenzaron a quejarse ante las cámaras de televisión por la desorganización en los accesos. "Es una vergüenza", "Si no están preparados, que se juegue en otro lado", "Hay chicos y les están pegando", "Hay gente asfixiándose y desmayada", fueron algunas de las denuncias que se escucharon.
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Hay incidentes en el acceso de los hinchas de #Boca al Gigante de Arroyito, previo al partido ante Racing por la Copa Argentina.— CorazonyPasesCortos (@CorazonyPases) September 27, 2026
Video: @marcosbonocore pic.twitter.com/1gPkonqTUQ
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Las puertas del estadio se abrieron alrededor de las 14.30 y los incidentes comenzaron poco después de las 16. A esa hora, aún había miles de personas en los alrededores del estadio de Rosario Central.
Las imágenes mostraron a miles de hinchas de Boca agolpados y apretados en los accesos. Muchos se quejaron, además, de los malos tratos recibidos y de la desorganización en los distintos accesos.
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El partido, válido por cuartos de final del certamen federal, se disputa desde las 17 en el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central. Transmite Cadena 3.
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Sobre los tumultos que se generaron, un fanático explicó que la Policía hizo pasar a la gente por un pasillo estrecho, lo que resultó inhumano. Pasadas las 16.30, los hinchas hicieron presión y lograron sobrepasar algunas vallas. La situación se descontroló y, para dispersar a la multitud, la Policía disparó balas de goma.
Lectura rápida
¿Qué incidentes ocurrieron? Se registraron empujones, corridas y tumultos en el ingreso de los hinchas de Boca Juniors al estadio Gigante de Arroyito.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los hinchas de Boca Juniors y la Policía.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? Los incidentes comenzaron poco después de las 16, tras la apertura de puertas a las 14.30.
¿Dónde ocurrieron los incidentes? En los alrededores del estadio Gigante de Arroyito en Rosario.
¿Cómo respondió la Policía? La Policía respondió disparando balas de goma para dispersar a la multitud.
¿Por qué se generaron los tumultos? La desorganización en los accesos y el paso por un pasillo estrecho provocaron el descontrol entre los hinchas.