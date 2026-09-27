Tensión en Rosario: incidentes durante el ingreso de hinchas de Boca al Gigante de Arroyito

FOTO: Incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca. (Captura video)

Minutos antes del inicio del partido por la Copa Argentina, se registraron incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca Juniors al estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

En los alrededores del estadio, se observaron empujones, corridas y tumultos entre las personas que intentaban acceder al recinto para presenciar el encuentro ante Racing. La Policía respondió disparando balas de goma.

Los fanáticos comenzaron a quejarse ante las cámaras de televisión por la desorganización en los accesos. "Es una vergüenza", "Si no están preparados, que se juegue en otro lado", "Hay chicos y les están pegando", "Hay gente asfixiándose y desmayada", fueron algunas de las denuncias que se escucharon.

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Hay incidentes en el acceso de los hinchas de #Boca al Gigante de Arroyito, previo al partido ante Racing por la Copa Argentina.



Video: @marcosbonocore pic.twitter.com/1gPkonqTUQ — CorazonyPasesCortos (@CorazonyPases) September 27, 2026

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Las puertas del estadio se abrieron alrededor de las 14.30 y los incidentes comenzaron poco después de las 16. A esa hora, aún había miles de personas en los alrededores del estadio de Rosario Central.

Las imágenes mostraron a miles de hinchas de Boca agolpados y apretados en los accesos. Muchos se quejaron, además, de los malos tratos recibidos y de la desorganización en los distintos accesos.

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Sobre los tumultos que se generaron, un fanático explicó que la Policía hizo pasar a la gente por un pasillo estrecho, lo que resultó inhumano. Pasadas las 16.30, los hinchas hicieron presión y lograron sobrepasar algunas vallas. La situación se descontroló y, para dispersar a la multitud, la Policía disparó balas de goma.