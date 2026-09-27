Hernán Palazzo logra su primera victoria en el regreso del automovilismo a Balcarce

FOTO: El piloto Hernán Palazzo se quedó con la final del TC Pick Up en Balcarce.

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El piloto Hernán Palazzo se alzó con la victoria en la final del TC Pick Up, marcando el regreso del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. La jornada fue presenciada por alrededor de 27.000 personas.

Con esta victoria, Palazzo logró su primera victoria en la categoría en su carrera número 40. El podio fue completado por Diego Ciantini (Toyota) y Otto Fritzler (Ford), según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El fin de semana comenzó complicado para Palazzo, quien enfrentó problemas con el motor y clasificó en el noveno puesto, terminando cuarto en su serie. En la final, partió desde el séptimo lugar, pero rápidamente avanzó al tercer puesto tras un incidente entre Agustín Canapino y Diego Azar.

La competencia estuvo llena de intensidad y cambios en las posiciones de los líderes, pero Palazzo tomó el mando en las últimas cuatro vueltas.

El segundo lugar fue para el local Ciantini, que mantuvo una pelea por la punta durante gran parte de la carrera, celebrando su podio ante su público. Fritzler ocupó el tercer puesto, mientras que Mariano Werner, que había conseguido la pole y ganó una de las series, debió abandonar debido a que su camioneta quedó en neutro a cuatro vueltas del final.

"Le agradezco a Dios: recé toda la carrera para que no me dejara tirado porque nos pasó de todo durante todo el fin de semana. Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño", expresó Palazzo.

Este triunfo representa un hito, marcando el regreso del automovilismo nacional a Balcarce después de 15 años, además de sumarse a la victoria de Antonino Sganga en el TC Pista Pick Up.