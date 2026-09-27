Una joven despistó en Circunvalación, cayó desde un puente y quedó incrustada contra el guardarraíl

FOTO: El accidente ocurrió en la Circunvalación de Córdoba.

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Una joven de 23 años perdió el control del vehículo que conducía, despistó y cayó desde un puente de la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en el tramo comprendido entre los puentes de Villa Cariño y Santa Ana.

La mujer circulaba a bordo de un Jeep por el anillo externo, en sentido norte-sur, cuando por causas que se intentan establecer perdió el control del rodado.

Tras el despiste, el vehículo cayó desde el puente hacia el ingreso del anillo interno de Circunvalación y terminó incrustado contra el guardarraíl, con el carril rápido ocupado, según detalló la Policía.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.