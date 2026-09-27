Una joven despistó en Circunvalación, cayó desde un puente y quedó incrustada contra el guardarraíl
Una joven de 23 años perdió el control de su Jeep en el kilómetro 32 y terminó cayendo hacia uno de los accesos del anillo interno de la avenida. La mujer habría terminado ilesa.
27/09/2026 | 10:49Redacción Cadena 3
FOTO: El accidente ocurrió en la Circunvalación de Córdoba.
FOTO: El accidente ocurrió en la Circunvalación de Córdoba.
FOTO: El accidente ocurrió en la Circunvalación de Córdoba.
Una joven de 23 años perdió el control del vehículo que conducía, despistó y cayó desde un puente de la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en el tramo comprendido entre los puentes de Villa Cariño y Santa Ana.
La mujer circulaba a bordo de un Jeep por el anillo externo, en sentido norte-sur, cuando por causas que se intentan establecer perdió el control del rodado.
Tras el despiste, el vehículo cayó desde el puente hacia el ingreso del anillo interno de Circunvalación y terminó incrustado contra el guardarraíl, con el carril rápido ocupado, según detalló la Policía.
Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una joven de 23 años perdió el control de su vehículo y cayó desde un puente en Córdoba.
¿Quién estuvo involucrado? Una joven de 23 años que conducía un Jeep.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el kilómetro 32 de la Avenida Circunvalación.
¿Dónde se produjo el incidente? En la ciudad de Córdoba, entre los puentes de Villa Cariño y Santa Ana.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La mujer perdió el control del rodado y cayó al ingreso del anillo interno de Circunvalación.
¿Por qué se investiga el caso? Las circunstancias del accidente están siendo materia de investigación.