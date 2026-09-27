Córdoba corrió por Malvinas: más de 2.600 personas homenajearon a veteranos y caídos

FOTO: La maratón se corrió por las calles de Córdoba.

FOTO: La maratón se corrió por las calles de Córdoba.

FOTO: La maratón se corrió por las calles de Córdoba.

La segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba reunió a unas 2.500 personas en una jornada deportiva que tuvo como eje el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.

Bajo el lema “Malvinas corre con nosotros”, la competencia contó con distancias de 10K, 6K y 1K participativo. La largada se realizó en Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede del Colegio, y el circuito certificado recorrió distintos sectores emblemáticos de la ciudad.

La remera oficial llevó la consigna “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por referencias a 1982 y los colores nacionales.

“Es el mejor homenaje que Córdoba puede hacerles a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Agradezco a las abogadas y los abogados que nos acompañaron, y a cada vecino y vecina que se sumó a esta jornada”, expresó el presidente del Colegio, Eduardo Bittar.

Además, Bittar confirmó que la iniciativa tendrá continuidad: “Ya estamos preparando la tercera carrera el año que viene”.

Quiroga y Galíndez, los ganadores de los 10K

En la distancia principal, de 10 kilómetros, el podio masculino quedó conformado por Aron Quiroga, Agustín Alaniz y Mauricio Garzón.

En la clasificación femenina, las primeras posiciones fueron para Paula Galíndez, Nadine Vilca y Antonella Guerrero.

Los resultados de los 6K

En los 6 kilómetros, Santiago Juárez se quedó con el primer puesto entre los hombres, seguido por Joaquín Casado y Leandro Moreno.

Entre las mujeres, el podio estuvo integrado por Tania Siruk, Gabriela Elizabeth Godoy y Celia Mamani.

La competencia contó con toma de tiempos mediante chip y premiación para las clasificaciones generales de las distancias competitivas y también por categorías.

Con esta segunda edición, la Maratón del Colegio de Abogados volvió a convocar a la comunidad en el espacio público para practicar deporte, hacer memoria y rendir homenaje a quienes participaron de la guerra de Malvinas.

Informe de Orlando Morales