Córdoba corrió por Malvinas: más de 2.600 personas homenajearon a veteranos y caídos
La segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba reunió este domingo a corredores, familias y público en una jornada deportiva y de memoria. La convocatoria ofreció distancias competitivas de 10K y 6K.
27/09/2026 | 11:08Redacción Cadena 3
FOTO: La maratón se corrió por las calles de Córdoba.
FOTO: La maratón copó las calles cordobesas este domingo.
FOTO: La maratón se corrió por las calles de Córdoba.
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La segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba reunió a unas 2.500 personas en una jornada deportiva que tuvo como eje el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.
Bajo el lema “Malvinas corre con nosotros”, la competencia contó con distancias de 10K, 6K y 1K participativo. La largada se realizó en Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede del Colegio, y el circuito certificado recorrió distintos sectores emblemáticos de la ciudad.
La remera oficial llevó la consigna “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por referencias a 1982 y los colores nacionales.
“Es el mejor homenaje que Córdoba puede hacerles a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Agradezco a las abogadas y los abogados que nos acompañaron, y a cada vecino y vecina que se sumó a esta jornada”, expresó el presidente del Colegio, Eduardo Bittar.
Además, Bittar confirmó que la iniciativa tendrá continuidad: “Ya estamos preparando la tercera carrera el año que viene”.
Quiroga y Galíndez, los ganadores de los 10K
En la distancia principal, de 10 kilómetros, el podio masculino quedó conformado por Aron Quiroga, Agustín Alaniz y Mauricio Garzón.
En la clasificación femenina, las primeras posiciones fueron para Paula Galíndez, Nadine Vilca y Antonella Guerrero.
Los resultados de los 6K
En los 6 kilómetros, Santiago Juárez se quedó con el primer puesto entre los hombres, seguido por Joaquín Casado y Leandro Moreno.
Entre las mujeres, el podio estuvo integrado por Tania Siruk, Gabriela Elizabeth Godoy y Celia Mamani.
La competencia contó con toma de tiempos mediante chip y premiación para las clasificaciones generales de las distancias competitivas y también por categorías.
Con esta segunda edición, la Maratón del Colegio de Abogados volvió a convocar a la comunidad en el espacio público para practicar deporte, hacer memoria y rendir homenaje a quienes participaron de la guerra de Malvinas.
Informe de Orlando Morales
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo? La segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba.
¿Quiénes participan? Unos 2.500 participantes, incluyendo corredores, familias y público general.
¿Cuándo se realiza? Este domingo.
¿Dónde tiene lugar? En las calles de Córdoba, comenzando en la esquina de Duarte Quirós y Bolívar.
¿Por qué se realiza? Para combinar deporte y homenaje a los Héroes de Malvinas.