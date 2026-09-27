La Provincia avanza con la limpieza de canales ante el fenómeno de El Niño

La Provincia de Santa Fe avanza con la limpieza de los principales canales troncales de los departamentos Rosario y San Lorenzo, como parte de un plan de recuperación de los sistemas de drenaje ante las lluvias previstas para los próximos meses.

Las tareas se encuentran en su etapa final en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo. Una vez concluidos esos trabajos, las intervenciones continuarán en otros sectores del sur provincial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la Provincia trabaja desde 2024 en distintas obras hídricas y sostuvo que las tareas buscan mejorar la capacidad de escurrimiento frente a eventos de lluvias intensas.

Enrico también indicó que los trabajos sobre canales troncales se desarrollan en distintos puntos de la provincia. En la zona centro, las máquinas intervienen en los canales Malaquías y Las Bandurrias, mientras que en el norte comenzó el saneamiento del Canal Los Ingleses.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó que las primeras intervenciones buscan mejorar los escurrimientos de localidades como Ibarlucea, Ricardone, Roldán, Funes, San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto San Martín.

322 kilómetros de canales

Los trabajos son ejecutados por la empresa Obring S.A. y contemplan la intervención de 322 kilómetros distribuidos en 14 canales, con un área de saneamiento estimada en 660 mil hectáreas.

La primera etapa comprende 50 kilómetros de obras. El proyecto también incorpora 14 nodos telemétricos, destinados a registrar en tiempo real las precipitaciones y los niveles hidrométricos y freáticos. El sistema permitirá contar con información para el seguimiento de las condiciones hídricas y la operación de las defensas.

Los próximos trabajos en el sur

El siguiente frente de obra contempla la intervención de 20 kilómetros del Arroyo Las Estacas, para mejorar los escurrimientos hacia Montes de Oca y Las Parejas.

También están previstos trabajos sobre 26 kilómetros del Canal Tres Lagunas y 14 kilómetros del Canal Los Troncos, vinculados al drenaje de sectores de Las Rosas, Bouquet y Montes de Oca.

A esto se sumará la limpieza de la conexión Ágataura-San Urbano, con trabajos destinados a mejorar el funcionamiento hídrico en Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.

La primera etapa del programa en los departamentos del sur incluye además intervenciones en los canales Ludueña, Cañada de Gómez, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte, junto con la conexión San Urbano y la defensa de la localidad de Sanford.