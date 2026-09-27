Aleksandar Vucic renuncia como presidente de Serbia para competir por la jefatura del Gobierno

FOTO: El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, renunció a su cargo siete meses antes de finalizar su mandato.

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció su renuncia este domingo, a tan solo siete meses de culminar su mandato, con el objetivo de participar en las elecciones parlamentarias anticipadas programadas para el 25 de octubre y buscar el cargo de primer ministro.

Vucic firmó su dimisión en un emotivo discurso ante sus seguidores en la sede presidencial de Belgrado, y comunicó que este lunes formalizará el traspaso de funciones a la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, quien asumirá interinamente la dirección del país.

"Esta es mi última noche en este edificio", expresó Vucic ante cientos de simpatizantes que se reunieron para apoyarlo.

El político, que ha sido una figura clave en la política serbia durante más de diez años, estaba en su segundo y último mandato presidencial, que debía finalizar en mayo de 2027. La Constitución serbia prohíbe que un presidente se presente para un tercer período consecutivo, pero su renuncia le abre la puerta para competir en las elecciones parlamentarias y, si su partido logra formar gobierno, ser nombrado primer ministro.

El exmandatario, líder del Partido Progresista Serbio (SNS), ya había manifestado su intención de postularse para la jefatura del Gobierno en los comicios anticipados del 25 de octubre.

La convocatoria a elecciones se da en un contexto de creciente descontento social, tras casi dos años de protestas lideradas por estudiantes y sectores de la oposición en contra del Gobierno de Vucic. Estas movilizaciones comenzaron tras el colapso de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, en noviembre de 2024, que dejó un saldo de 16 muertos.

El incidente generó un clamor por la rendición de cuentas y un llamado a combatir la corrupción, lo que llevó al movimiento estudiantil a convertir la demanda de elecciones anticipadas en uno de sus principales reclamos.

Antes de su renuncia, Vucic había disuelto el Parlamento y convocado formalmente las elecciones legislativas para el 25 de octubre. Durante el periodo de interinidad, Brnabic ejercerá como presidenta hasta que se elija un nuevo jefe de Estado.

Según la legislación serbia, las elecciones presidenciales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días. Vucic anticipó que la primera vuelta se llevará a cabo antes de que finalice diciembre.

Esta renuncia marca el inicio de un periodo de doble competencia electoral en Serbia: primero se realizarán las elecciones legislativas anticipadas y luego, los ciudadanos deberán elegir al sucesor de Vucic en la presidencia. Cabe recordar que el dirigente había ocupado el cargo de primer ministro entre 2014 y 2017, año en el que asumió la presidencia por primera vez.