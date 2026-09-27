Tiroteos masivos en Sudáfrica: un panorama de violencia y criminalidad

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica — Un grupo de hombres armados disparó contra clientes afuera de un bar en Sudáfrica y luego ingresaron al local para continuar con su ataque, resultando en la muerte de al menos 17 personas el sábado, en uno de los tres tiroteos masivos que han tenido lugar en los últimos seis días. Estos incidentes han dejado un saldo de al menos 38 fallecidos y casi 30 heridos en diferentes ataques que se registraron en asentamientos empobrecidos cercanos a las principales ciudades del país.

Los tiroteos masivos en Sudáfrica suelen diferir de aquellos perpetrados por un solo atacante, como se observa en Estados Unidos y otras naciones. En este contexto, la policía ha indicado que la mayoría de estos incidentes están relacionados con actividades criminales, en lugar de ser motivados por ideologías o agravios personales. La policía sudafricana define un tiroteo masivo como aquel en el que tres o más personas son alcanzadas por disparos en un único ataque.

En esta serie de tiroteos recientes, se ha confirmado que varios hombres armados participaron en los ataques. Las autoridades están buscando a ocho sospechosos que llevaron a cabo el asalto en un bar del asentamiento de Wedela, ubicado al suroeste de Johannesburgo, la ciudad más grande del país. Otro tiroteo, que ocurrió horas después, dejó un saldo de diez muertos en un local de entretenimiento nocturno en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. En un tercer ataque, tres hombres armados, al menos uno de los cuales utilizó un fusil AK-47, mataron a 11 personas en una fiesta en una casa en KwaMakhutha, cerca de Durban, la noche del martes.

Desde diciembre del año pasado, se han registrado siete tiroteos masivos que han captado la atención de los medios nacionales. Seis de estos ataques han involucrado a múltiples atacantes y han dejado un alto número de víctimas en bares, casas y otros lugares públicos. Las autoridades han señalado que muchos de estos incidentes están relacionados con bandas criminales que luchan por el control territorial o que utilizan la violencia para establecer su dominio sobre las comunidades.

El tiroteo en el bar cerca de Johannesburgo ocurrió en una zona donde, según los residentes, hay un historial de violencia por parte de bandas dedicadas a la minería ilegal. El comisionado provincial interino mencionó que la policía está investigando la posibilidad de que el ataque haya sido una venganza, dado que una de las víctimas estaba vinculada a un tiroteo anterior. Las bandas de minería ilegal son conocidas por generar terror en las comunidades de las zonas auríferas alrededor de Johannesburgo, involucrándose en el lucrativo comercio ilícito de oro.

En otras regiones del país, como Ciudad del Cabo, bandas dedicadas al narcotráfico y a la extorsión también han sido responsables de tiroteos masivos. A pesar de que Sudáfrica presenta algunas de las tasas de homicidios con armas de fuego más altas del mundo, estos crímenes afectan principalmente a comunidades empobrecidas, donde la policía enfrenta dificultades para contener la violencia. Después de un tiroteo que dejó 12 muertos en un barrio pobre de Johannesburgo en junio, los residentes expresaron su preocupación sobre la presencia de bandas y armas ilegales en la zona.

Los expertos señalan que factores como la lejanía de las comisarías y la falta de iluminación hacen que los asentamientos pobres sean particularmente vulnerables al crimen violento. En estos tiroteos, a menudo se reportan víctimas inocentes, incluidos niños. La situación de la delincuencia en Sudáfrica es un reflejo de la profunda desigualdad económica del país. Los barrios acomodados, que a veces se encuentran a pocos kilómetros de los asentamientos, suelen estar bien iluminados y patrullados por seguridad privada, lo que resulta en tasas significativamente más bajas de delitos violentos.

En marzo, Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, tomó la decisión de desplegar soldados en las calles como parte de una operación de un año para apoyar a la policía en la lucha contra el crimen violento perpetrado por bandas organizadas. Ramaphosa afirmó que el crimen representa la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico del país. Esta operación se centra especialmente en las bandas de minería ilegal que operan en Johannesburgo y sus alrededores.

A pesar de que algunas comunidades ven la intervención militar como una medida necesaria para garantizar la seguridad, críticos del gobierno argumentan que el uso del ejército para combatir el crimen implica un reconocimiento del fracaso de la policía en el control de la situación.