Irán afirma haber capturado otro submarino no tripulado estadounidense en el estrecho de Ormuz

FOTO: Una lancha iraní patrulla el estrecho de Ormuz donde crece la tensión con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este domingo que había capturado un segundo vehículo submarino no tripulado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, acusándolo de llevar a cabo operaciones de espionaje. Sin embargo, el Ejército estadounidense se apresuró a desmentir esta afirmación.

Según la información proporcionada por la fuerza naval iraní, el aparato fue identificado como un REMUS 600, un sofisticado vehículo submarino autónomo. La captura, según afirmaron, ocurrió durante una operación que involucraba tareas de inteligencia y guerra electrónica.

El comunicado emitido por la televisión estatal iraní especifica que el vehículo estadounidense estaba realizando "tareas de espionaje" en la zona estratégica del estrecho de Ormuz al momento de su interceptación.

Además, la Guardia Revolucionaria indicó que el dispositivo ahora está en manos de especialistas iraníes, quienes están trabajando en la recuperación y análisis de la información almacenada en sus sistemas. Por su parte, Estados Unidos rechazó categóricamente la versión presentada por Teherán.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de todos sus drones operativos, tildando la declaración iraní de "claramente desesperada".

La afirmación sobre la captura de este submarino no pudo ser verificada de manera independiente. Este episodio se produce menos de tres semanas después de que Irán anunciara la captura de otro vehículo submarino no tripulado estadounidense en la entrada del mismo estrecho.

En ese caso, ocurrido el 8 de septiembre, la Guardia Revolucionaria reportó haber interceptado un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la compañía estadounidense Anduril. En esa ocasión, el Pentágono reconoció la pérdida del aparato, pero contradijo el relato iraní, afirmando que el dispositivo había sufrido una falla más de un día antes de ser recuperado y que no transportaba información sensible.

La Guardia Revolucionaria comunicó que continuará tomando acciones contra movimientos que considere peligrosos o tránsitos no autorizados en el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es un punto neurálgico en las tensiones entre Washington y Teherán, en el contexto del conflicto que se intensificó tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz es también una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo y gas, lo que hace que cualquier restricción a la navegación tenga repercusiones internacionales.

El anuncio de Irán se produce en un momento en que se están llevando a cabo gestiones diplomáticas para alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho y disminuir la tensión entre ambos países.