Lula y Bolsonaro entran en la recta final de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva entraron en la recta final de la campaña electoral en Brasil. A una semana de las elecciones, que se perfilaban como una de las más polarizadas en la historia del país, ambos candidatos, técnicamente empatados en los sondeos, lucharon por el llamado "voto útil" para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. La disputa por los votos de los candidatos minoritarios se hizo evidente en los últimos actos, mensajes y discursos de ambos líderes.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que ocupó el cargo entre 2019 y 2022, defendió la necesidad de que la derecha se uniera desde la primera vuelta para evitar el balotaje. Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula, argumentó que necesitaba el apoyo del electorado que rechazaba su Gobierno para derrotar al "fascismo" sin correr riesgos. La posibilidad de un balotaje se programó para el 25 de octubre.

Bolsonaro dejó clara su intención al publicar un mensaje en redes sociales, en el que, aprovechando el alto índice de desaprobación del presidente, pidió votos para "jubilar a Lula y libertar a Brasil". En el último sondeo de la firma Datafolha, Bolsonaro acaparó el 76% de la intención de voto, con un 40% para Lula y un 36% para él. El porcentaje de indecisos se redujo a solo el 2%, mientras que un 5% decidió votar en blanco. Los dos favoritos disputaron el voto del 17% de los que apoyaban a otros diez candidatos.

Flavio Bolsonaro encabezó un acto en Goiania, Brasil. Ninguno de los candidatos tenía más del 50% en ninguna encuesta, porcentaje necesario para ser elegido sin balotaje. Sin embargo, los sondeos indicaron que ambos tenían espacio para avanzar sobre los electores de candidatos minoritarios, muchos de los cuales admitieron estar en duda y que podrían cambiar su voto a última hora. El candidato opositor tenía hipotéticamente más ventaja, dado que entre los postulantes minoritarios con mayor intención de voto se encontraban representantes de la derecha, como el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con un 4%, el activista ultra Renan Santos con un 3%, y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con un 1%. También se incluyó al psiquiatra Augusto Cury, tercer favorito, que defendía ideas de izquierda y derecha.

En su búsqueda del "voto útil", Lula priorizó en sus promesas electorales y discursos medidas de interés para sectores donde contaba con apoyo mayoritario, como mujeres, pobres, mayores de 70 años y habitantes del empobrecido nordeste de Brasil. En los diez días previos a la elección, anunció la prohibición de las apuestas deportivas por internet, un reclamo de las mujeres, decretó un aumento de los subsidios que el Gobierno distribuye entre los más pobres y presentó un programa para renegociar con descuentos las deudas de las familias. Lula también insistió en que, pese a que no estaban obligados a votar, los mayores de 70 años acudieran a las urnas para dejar clara su preferencia. Para incentivarlos, firmó un decreto que previó que la votación funcionaría como prueba de supervivencia para los jubilados.

La estrategia de Lula para lograr una victoria en la primera vuelta obedecía principalmente a que los sondeos indicaron que la disputa sería más dura en un eventual balotaje, donde la diferencia entre ambos candidatos era de solo dos puntos, con un 47% para Lula y un 45% para Bolsonaro. Lula también estaría en desventaja en caso de necesitar disputar una segunda vuelta, dado que no había ningún candidato de izquierda competitivo que pudiera transferirle votos. En las elecciones presidenciales de 2022, en las que venció por una mínima diferencia a Jair Bolsonaro, contó con el apoyo de dos aspirantes de izquierda y de centro que obtuvieron elevadas votaciones en la primera vuelta: el laborista Ciro Gomes y la centrista Simone Tebet, a quien agradeció incluyéndola en su Gabinete ministerial.

En la caza del "voto útil", Bolsonaro concentró su campaña en los evangélicos, donde ya tenía apoyo mayoritario, en los habitantes de los estados más ricos, como São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, donde los sondeos lo mostraron liderando, y en electores de otros candidatos de derecha o ultraderecha. El Partido Liberal (PL) intensificó en las redes la petición para que los electores anti-Lula, que representaban el 50% del censo, anticiparan en la primera vuelta el voto que le darían al senador en la segunda: "La hora es ahora. No lo dejes para después".