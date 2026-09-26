Empleo: advierten que hay más personas buscando trabajo que puestos disponibles

FOTO: Una multitud se agolpó en el centro de Córdoba en busca de empleo.

La cantidad de personas que buscan trabajo supera a los puestos disponibles en el país, advirtió la licenciada Constanza Rodríguez, gerente de Selección de Consultores de Empresas, tras la concurrida jornada que la firma organizó este viernes en la Plaza San Martín de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, la especialista reconoció que la asistencia sorprendió a los organizadores, aunque ya preveían una convocatoria mayor a la de ediciones anteriores. “Esperábamos más gente que otros años. Fue muy sorprendente e impresionante”, señaló.

Rodríguez explicó que la actividad forma parte de una iniciativa que repiten durante el año en distintas plazas y que no responde a una búsqueda específica de personal. El objetivo es acercar a quienes necesitan empleo con las empresas que tienen vacantes. Según precisó, la consultora cuenta con 700 clientes activos y opera en tres países. “No es para una búsqueda puntual, sino para generar más puentes entre personas que buscan trabajo y empresas”, afirmó.

Durante la jornada, el equipo ayudó a digitalizar los currículums de quienes se acercaron con copias en papel y también asistió a las personas que ya tenían una versión digital, pero necesitaban orientación para cargarla en la plataforma.

La entrevistada explicó que todavía hay personas que no saben cómo realizar ese procedimiento o utilizar herramientas de inteligencia artificial. Por eso, la propuesta incluyó acompañamiento para facilitar las postulaciones.

Según Rodríguez, todos los participantes se retiraron con postulaciones a distintas oportunidades laborales, ya que la página de la consultora vincula los currículums con las ofertas disponibles. La actividad, sostuvo, buscó que la entrega de antecedentes derivara en una posibilidad más concreta de avanzar en una búsqueda.

Sobre el mercado laboral, describió un “cambio de paradigma” y señaló que los requerimientos de las empresas se diversificaron. En Córdoba, donde las búsquedas de la consultora antes estaban más concentradas en la industria autopartista, hoy tienen protagonismo la logística, el comercio minorista, la limpieza, la seguridad, la gastronomía y la hotelería.

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“Hay más gente buscando trabajo que puestos laborales a nivel país”, reconoció. Frente a ese escenario, explicó que la firma procura identificar a las empresas que necesitan incorporar personal, tanto para cubrir vacaciones como por la apertura de nuevos negocios.

También destacó la necesidad de acompañar a postulantes y empleadores para que puedan aprovechar experiencias adquiridas en otros sectores. La propuesta, explicó, es permitir que una persona aprenda una nueva función y aplique en ella conocimientos que desarrolló en una actividad diferente.

Rodríguez evitó precisar cuánto demandará esa adaptación. “No te podría decir un tiempo exacto, pero sí creo que va a llevar un tiempo más. Esto no se va a resolver en un mes”, sostuvo.

En ese sentido, invitó a las empresas a ampliar las posibilidades de incorporación y recomendó a quienes buscan empleo que, además de entregar su currículum, se den a conocer, muestren sus capacidades y contemplen la posibilidad de aprender nuevas tareas.

Pese a las dificultades, expresó una mirada optimista. Recordó que la compañía atravesó distintas crisis durante sus 40 años de trayectoria y consideró que el escenario actual tiene como particularidad la transformación de los puestos de trabajo.

Como ejemplo, mencionó que algunas tareas manuales de producción pasan a ser realizadas por máquinas, mientras surge la necesidad de contar con personas que controlen esas operaciones.

Además, señaló que sectores como la minería, el petróleo y el gas pueden abrir oportunidades en otras provincias. Para los trabajadores de Córdoba, planteó tanto la posibilidad de trasladarse como la de incorporarse a actividades vinculadas con esas industrias, entre ellas la logística.

“A mi criterio se van a ir abriendo oportunidades laborales distintas, pero hay que esperar un poquito el proceso”, concluyó.

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Informe de Guillermo López.