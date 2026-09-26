TC Pick Up: Otto Fritzler con Ford Ranger dominó el primer entrenamiento en Balcarce

Federico Otto Fritzler con la Ford Ranger #256 del equipo “Maquin Parts” marcó 1’41”098/1000 para ser el mas rápido de TC Pick Up en el inicio de las actividades del sábado sobre el trazado de 4.300 metros enclavado en la sierra “La Barrosa” de Balcarce.

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Diego Azar con la Toyota Hilux #110 quedó como escolta a 554/1000, mientras que el actual campeón de la categoría, Agustín Canapino con la Chevrolet S10 #1 se ubicó tercero a 934/1000.

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Ignacio Faín y Tomás Abdala, ambos con Ford Ranger, completaron los cinco mejores lugares del primer entrenamiento. El cordobés Marco Dianda, estrenando una VW Amarok, quedó en posición 15°, mientras que el actual líder de la Copa de Oro ShellV-Power, Mariano Werner con la Foton, fue 17°. Desde las 12:10 se disputará el segundo entrenamiento, mientras que a las 16:00 será la clasificación.

TC Pick Up/Entrenamiento 1-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Cammisa desde Balcarce. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.