En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

TC Pick Up: Otto Fritzler con Ford Ranger dominó el primer entrenamiento en Balcarce

El piloto de Bella Vista (Buenos Aires) marcó la primera referencia de pista en la reapertura del “Juan Manuel Fangio”. Lo siguieron Azar (Hilux) y el actual campeón Canapino (S10). 12:10 Entrenamiento 2. VIDEO

26/09/2026 | 11:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Prox

FOTO: Prox

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Federico Otto Fritzler con la Ford Ranger #256 del equipo “Maquin Parts” marcó 1’41”098/1000 para ser el mas rápido de TC Pick Up en el inicio de las actividades del sábado sobre el trazado de 4.300 metros enclavado en la sierra “La Barrosa” de Balcarce.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Diego Azar con la Toyota Hilux #110 quedó como escolta a 554/1000, mientras que el actual campeón de la categoría, Agustín Canapino con la Chevrolet S10 #1 se ubicó tercero a 934/1000.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ignacio Faín y Tomás Abdala, ambos con Ford Ranger, completaron los cinco mejores lugares del primer entrenamiento. El cordobés Marco Dianda, estrenando una VW Amarok, quedó en posición 15°, mientras que el actual líder de la Copa de Oro ShellV-Power, Mariano Werner con la Foton, fue 17°. Desde las 12:10 se disputará el segundo entrenamiento, mientras que a las 16:00 será la clasificación.

TC Pick Up/Entrenamiento 1-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Cammisa desde Balcarce. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf