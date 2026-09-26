Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 29°. La sensación térmica es de 29°, y la humedad se encuentra en un 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría llegar a los 34°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La presión atmosférica es de 1010 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 21° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 22°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 24°, con nubes cubriendo el cielo.