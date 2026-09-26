Un avatar digital interactivo: la nueva frontera en la comunicación personal

Alexandru Voica, responsable de asuntos corporativos en Synthesia, sorprendió a un periodista de TechCrunch al presentarle un avatar virtual interactivo de sí mismo, diseñado para responder preguntas sobre la empresa y sus servicios. Este desarrollo representa un avance significativo en la utilización de inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación.

En septiembre, el periodista fue invitado a las oficinas de Synthesia en Nueva York, donde la startup, conocida por su innovación en avatares digitales, ha alcanzado una valoración de 4 mil millones de dólares y superó los 100 millones de dólares en ingresos anuales el año pasado. La empresa permite a las empresas crear videos de entrenamiento interactivos con avatares de inteligencia artificial, y ha lanzado un producto llamado Roleplay Sessions que permite a los empleados practicar situaciones como discursos de ventas con un avatar interactivo.

Durante la apertura de la nueva oficina, el periodista aceptó la propuesta de crear su propio avatar digital. A través de una sesión de fotos y grabaciones de voz, se generó un gemelo digital que podría interactuar y responder a preguntas específicas sobre un artículo relacionado con el fraude en startups financiadas por capital de riesgo.

El proceso de creación del avatar incluyó la captura de imágenes y la grabación de un breve discurso. El resultado fue un avatar que no solo repite un guion, sino que también puede interactuar con los usuarios, utilizando una combinación de modelos de voz a texto, lenguaje y texto a voz. Esta tecnología permite a los avatares responder preguntas y mantener conversaciones limitadas, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la interacción humana con la inteligencia artificial.

El periodista experimentó con su avatar, preguntándole sobre su historia y otros temas, y notó que el avatar se limitaba a responder solo sobre el tema para el que había sido entrenado. Esta experiencia generó una reflexión sobre la posibilidad de que los avatares puedan algún día reemplazar o complementar a los periodistas en la presentación de noticias.

La idea de crear un gemelo digital puede ser atractiva para muchos, ya que podría permitir a las personas delegar tareas y mantener una presencia constante en línea. Sin embargo, el periodista reflexionó sobre la importancia de la conexión humana y la confianza en el periodismo, sugiriendo que estas cualidades son difíciles de replicar con inteligencia artificial.

En conclusión, la creación de avatares digitales interactivos plantea preguntas sobre el futuro de la comunicación y el periodismo. A medida que esta tecnología avanza, será crucial considerar cómo se integrará en la vida cotidiana y cómo afectará la interacción entre las personas y las máquinas.