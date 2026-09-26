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El Papa convoca a 700.000 fieles en misa en París para saciar la sed del corazón

En la Plaza de la Concordia, el Papa invitó a los católicos a encontrar en Cristo la fuente de esperanza y a llevar el Evangelio a quienes sufren desánimo y soledad.

26/09/2026 | 14:23Redacción Cadena 3

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El papa en Francia.

FOTO: El papa en Francia.

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Buenos Aires, 26 septiembre (NA) — El Papa instó este sábado a los católicos en Francia a buscar en Cristo la satisfacción de la sed más profunda del corazón humano, además de convertir la fe en un manantial de esperanza para los demás, según comunicó el Vaticano.

Durante la Santa Misa que tuvo lugar en la Plaza de la Concordia de París, el Pontífice presentó a Jesucristo como "fuente de agua viva" y llamó a las familias, los jóvenes, los catecúmenos y toda la comunidad cristiana a llevar el Evangelio a los lugares donde prevalecen el desánimo, la soledad y la "sequía espiritual".

Una multitud en la Plaza de la Concordia

En la Plaza de la Concordia, durante la celebración de la Santa Misa en el contexto de su Viaje Apostólico a Francia, el Papa León XIV centró su homilía en una imagen bíblica, ante una multitud que se estimó en alrededor de 700.000 personas, de acuerdo a los medios franceses.

"El que tenga sed, que venga a mí y beba" (Jn 7,37) fue la frase que destacó León XIV, como señala el sitio Vatican News.

Frente a los fieles congregados en París, el Pontífice animó a redescubrir en Jesucristo la fuente que puede satisfacer las aspiraciones más profundas del ser humano y exhortó a los cristianos franceses a difundir la fe, la esperanza y la caridad donde hay desánimo y sequía espiritual.

El Sumo Pontífice continuaba este sábado su visita pastoral a Francia, con actividades programadas en Lourdes, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Lectura rápida

¿Qué evento tuvo lugar en París?
El Papa celebró una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia.

¿Cuántos fieles asistieron?
Aproximadamente 700.000 personas se reunieron en la plaza.

¿Qué mensaje compartió el Papa?
Invitó a los asistentes a saciar la sed del corazón en Cristo y a llevar el Evangelio a quienes sufren.

¿Dónde se celebró la misa?
En la Plaza de la Concordia, en París.

¿Cuál fue el enfoque de la homilía?
El Papa centró su mensaje en la imagen de Jesucristo como fuente de agua viva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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