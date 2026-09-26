Ataque a ambulancia en Pakistán tras atentado suicida deja 12 muertos y numerosos heridos

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP) — Hombres armados abrieron fuego contra una ambulancia que acudía al lugar donde se registró un atentado suicida en un puesto de control de la policía junto a una carretera en el noroeste de Pakistán, incidente que causó al menos 12 muertos el sábado y alrededor de 35 heridos, de acuerdo con autoridades.

El ataque, en el que se utilizó un vehículo cargado de explosivos, ocurrió en Dera Ismail Khan, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, explicó Bilal Faizi, portavoz del servicio provincial de emergencias. Según el jefe de la policía local, Safdar Baloch, la mayoría de los fallecidos y heridos eran personal de seguridad y transeúntes.

La explosión destruyó el extenso puesto de control, y testigos dijeron que también se escucharon disparos después del ataque. Faizi afirmó que hombres armados abrieron fuego contra una ambulancia cuando los equipos de emergencia trasladaban a las víctimas a un hospital cercano, matando a un rescatista e hiriendo a otros dos. Dos mujeres y un niño estaban entre los muertos en el atentado suicida, añadió.

El Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, se atribuyó la autoría del atentado. Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de insurgentes en los últimos años, muchos de ellos reivindicados por el TTP y por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA, un grupo separatista que actúa principalmente en la vecina provincia de Baluchistán.

El TTP es un grupo independiente, aunque aliado, del Talibán afgano, que regresó al poder en el país vecino en 2021. El presidente paquistaní Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif condenaron el ataque y ofrecieron condolencias a las familias de las víctimas. Zardari describió el ataque contra civiles y personal de las fuerzas del orden como "altamente condenable" y pidió intensificar las acciones contra el Talibán paquistaní, al que acusó de cometer "actos atroces y brutales" con apoyo extranjero.

Las autoridades paquistaníes han acusado repetidamente a Kabul de permitir que miembros del TTP operen desde suelo afgano y le han exigido que impida ataques transfronterizos hacia Pakistán. Las autoridades afganas rechazaron que su territorio se emplee para atentar contra otros países.

El atentado del sábado se produjo apenas dos días después que combates a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán mataran al menos a 13 talibanes afganos, según el gobierno de Pakistán. El enfrentamiento se produjo tras los ataques paquistaníes esta semana a supuestos escondites de milicianos dentro de Afganistán.

Las renovadas hostilidades amenazan los esfuerzos de mediación de China, Turquía, Qatar y Arabia Saudí para lograr una paz duradera entre los países vecinos. Dera Ismail Khan está cerca de Waziristán del Sur, un antiguo bastión insurgente donde el ejército paquistaní ha llevado a cabo varias operaciones en los últimos años.

Los milicianos también atacan con frecuencia a las fuerzas de seguridad en la región. En diciembre de 2023, un suicida detonó un vehículo cargado de explosivos en la puerta principal de una comisaría en Dera Ismail Khan y mató a al menos 23 efectivos de las fuerzas de seguridad en uno de los ataques más letales en la zona. Fue reivindicado por Tehreek-e-Jihad Pakistan, un pequeño grupo que se cree es una escisión del TTP.

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Ahmed reportó desde Islamabad. Los periodistas de The Associated Press Riaz Khan y Rasool Dawar contribuyeron a este despacho desde Peshawar, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.