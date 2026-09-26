Embriones criopreservados: decisiones y alternativas para las familias

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- Los avances en medicina reproductiva han permitido que numerosas personas y parejas logren sus sueños de formar una familia mediante técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, en muchos de estos tratamientos se generan embriones que son criopreservados para su posible uso futuro.

A medida que se alcanzan los objetivos reproductivos o cuando cambian las circunstancias personales, surge una inquietud que muchas veces se deja de lado hasta el momento de tomar una decisión: ¿qué hacer con los embriones que ya no se utilizarán? Este tema ha cobrado relevancia en la agenda pública, generando debates sobre el destino de los embriones criopreservados y el marco legal correspondiente.

En un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el Dr. Gastón Rey Valzacchi (M.N. 65.317), director médico de Procrearte, enfatizó que es esencial brindar información clara sobre las alternativas disponibles y fomentar decisiones responsables entre quienes han recurrido a estos tratamientos. "Lo más importante es que las personas conozcan que existen distintas opciones y que la decisión no puede quedar indefinidamente postergada. Cuando un proyecto reproductivo concluye, es necesario evaluar qué hacer con esos embriones y asumir esa responsabilidad de manera informada", añadió el experto.

Las opciones que ofrecen los centros especializados incluyen la conservación para un uso futuro, la donación con fines reproductivos, la donación para investigación científica y el descarte si el proyecto familiar ha finalizado y así lo deciden los pacientes. Cada alternativa requiere consentimientos específicos y un adecuado asesoramiento médico y legal.

La magnitud del fenómeno ayuda a entender por qué la discusión ha ganado visibilidad. Según datos recientes, aproximadamente la mitad de los pacientes elige conservar los embriones sobrantes tras completar un tratamiento. Además, cerca de siete de cada diez continúan cubriendo los costos de mantenimiento anual de esos embriones criopreservados, mientras que una menor proporción opta por destinarlos a investigación científica o donarlos para que otras personas puedan intentar un embarazo.

Las decisiones sobre los embriones criopreservados son inevitables. Desde Procrearte se señala que cualquier decisión relacionada con la conservación, donación o descarte de embriones requiere la manifestación expresa de voluntad de las personas involucradas. En caso de que los embriones hayan sido generados por una pareja, el consentimiento debe ser otorgado por ambos, incluso si la relación ha terminado.

"Las decisiones vinculadas con los embriones criopreservados pertenecen a las personas que llevaron adelante el tratamiento. Nuestro rol es garantizar que comprendan las implicancias de cada alternativa y que expresen su voluntad de manera clara", destacó Rey Valzacchi.

Un aspecto que requiere atención es la donación. Aunque se presenta como una opción viable para quienes no desean continuar conservando embriones, esta decisión tiene implicancias que deben ser comprendidas por todas las partes involucradas. "Es importante que quienes evalúan una donación sepan que existe un derecho reconocido a acceder a información médica relevante y, en determinadas circunstancias, también a conocer la identidad del donante. La legislación argentina contempla expresamente estas situaciones", explicó el Dr. Carlos Massolo, asesor legal de Procrearte.

Desde el grupo médico recalcan que el anonimato absoluto no está contemplado en la normativa vigente, y la protección de la salud y del derecho a la identidad de las personas nacidas a través de estas técnicas es uno de los principios rectores del sistema.

Otro factor que influye en las decisiones de las familias es el costo asociado a la conservación de embriones. Aunque la Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida establece prestaciones vinculadas a estas técnicas, en la práctica existen diferencias entre obras sociales, empresas de medicina prepaga y distintos efectores de salud respecto del alcance y duración de la cobertura para la criopreservación.

"Es fundamental que el sistema de salud participe en esta conversación. Actualmente, hay criterios muy diversos sobre la cobertura de la conservación de embriones, lo que genera incertidumbre en los pacientes. La previsibilidad es esencial para que las decisiones se tomen con tiempo y con información adecuada", comentó Rey Valzacchi.

Desde Procrearte, consideran que uno de los desafíos pendientes es avanzar hacia criterios más homogéneos respecto a la cobertura de la criopreservación y el almacenamiento de embriones. Se sostiene que la previsibilidad beneficia tanto a los pacientes como a los prestadores, y que las diferencias actuales entre obras sociales, prepagas y otros efectores generan incertidumbre en decisiones que suelen proyectarse a largo plazo.

Además, se enfatiza que el desafío no solo radica en definir qué hacer con los embriones no utilizados, sino también en difundir pautas claras que acompañen a las familias durante todo el proceso reproductivo, desde la cantidad de embriones generados en cada tratamiento hasta los mecanismos de información, consentimiento y seguimiento posteriores.