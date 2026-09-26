Detuvieron a un joven de 19 años que atropelló a una jubilada, la mató y se dio a la fuga

Un joven de 19 años fue detenido en el partido bonaerense de La Matanza porque, mientras iba a bordo de su motocicleta, atropelló a una jubilada de 67 años, la abandonó en el lugar y se escapó a toda velocidad.

El acusado fue aprehendido por oficiales de la DDI de esa jurisdicción que lo capturaron tras un seguimiento realizado a partir de las cámaras de vigilancia que registraron el hecho y su fuga. También habían quedado registradas las prendas de vestir que utilizó ese día. La ropa fue incautada en las últimas horas tras un allanamiento.

Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer fue identificada como Raquel Isabel Ferreira. El lamentable episodio se dio el pasado 21 de septiembre minutos antes de las 19.40, en el cruce de Thames y Guido Spano.

La mujer había sido trasladada al Hospital Balestrini luego de ser embestida y, al día siguiente, sufrió una descompensación por la que debió ser intervenida quirúrgicamente debido a un hematoma en la zona craneal. Finalmente, desde la comisaría jurisdiccional informaron a su familia sobre su fallecimiento. Tras la muerte de la víctima, los seres queridos iniciaron un pedido de justicia.

El relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas permitió establecer que el motociclista había salido de un domicilio ubicado en la calle Pasteur al 1400 de Villa Luzuriaga. A partir de tareas investigativas encubiertas, los detectives determinaron que allí residía una mujer identificada como Valentina V. y que su novio, Ignacio Roa, utilizaba una motocicleta negra tipo 110.

Con esos datos, los investigadores lograron identificar al sospechoso y determinar su domicilio, por lo que la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda de Morón. Durante el procedimiento fue aprehendido Roa y se secuestraron la motocicleta, un camperón negro, un par de zapatillas negras con detalles en rojo, violeta y plateado, un casco de seguridad, un teléfono celular y el registro nacional de conducir a su nombre.

El hombre quedó a disposición judicial e imputado por el delito de homicidio culposo agravado. El fiscal a cargo es Matías Marando, titular de la UFI 12 de La Matanza.