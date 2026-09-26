Briatore criticó a Colapinto y analizará qué medidas tomar tras el choque: "Estoy decepcionado"

Flavio Briatore cuestionó duramente a Franco Colapinto por el choque contra su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y adelantó que se tomará un tiempo para evaluar posibles medidas.

El incidente ocurrió durante el reinicio de la carrera, después de un período de auto de seguridad, y provocó el abandono de ambos pilotos de Alpine. La colisión también dejó fuera de competencia a Lando Norris, de McLaren.

“Estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera, sabiendo que perdimos puntos muy valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no debería ocurrir, especialmente cuando veníamos haciendo una buena carrera con los dos autos en posiciones de puntos”, expresó el italiano.

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Briatore destacó el desempeño de Gasly durante el fin de semana y se disculpó por las consecuencias que tuvo el choque para Norris y su equipo.

“Siento mucho lo ocurrido por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando y a McLaren por haber arruinado su carrera”, sostuvo.

Al evaluar la maniobra, el directivo señaló que Colapinto demoró demasiado la frenada dadas las circunstancias de la competencia, aunque reconoció que el argentino se hizo cargo de su error.

“Sé que Franco asumió toda la responsabilidad, como corresponde. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el auto de seguridad”, explicó.

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Luego, fue tajante: “Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia”.

Briatore dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas, aunque no precisó cuáles podrían ser. Según planteó, buscará que el equipo aprenda de lo sucedido y evite otro incidente similar.

“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y evaluar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de esta situación y evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro”, concluyó.

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