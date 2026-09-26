Briatore criticó a Colapinto y analizará qué medidas tomar tras el choque: "Estoy decepcionado"
El directivo de Alpine lamentó la pérdida de puntos, destacó el trabajo de Gasly y pidió disculpas a Norris y McLaren, también perjudicados por el incidente. "Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia", señaló.
26/09/2026 | 12:44Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: @alpineclub_esp)
Flavio Briatore cuestionó duramente a Franco Colapinto por el choque contra su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y adelantó que se tomará un tiempo para evaluar posibles medidas.
El incidente ocurrió durante el reinicio de la carrera, después de un período de auto de seguridad, y provocó el abandono de ambos pilotos de Alpine. La colisión también dejó fuera de competencia a Lando Norris, de McLaren.
“Estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera, sabiendo que perdimos puntos muy valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no debería ocurrir, especialmente cuando veníamos haciendo una buena carrera con los dos autos en posiciones de puntos”, expresó el italiano.
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Tras la competencia, el francés fue consultado sobre el incidente. En tanto, el piloto argentino asumió la responsabilidad por la maniobra.
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Briatore destacó el desempeño de Gasly durante el fin de semana y se disculpó por las consecuencias que tuvo el choque para Norris y su equipo.
“Siento mucho lo ocurrido por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando y a McLaren por haber arruinado su carrera”, sostuvo.
Al evaluar la maniobra, el directivo señaló que Colapinto demoró demasiado la frenada dadas las circunstancias de la competencia, aunque reconoció que el argentino se hizo cargo de su error.
“Sé que Franco asumió toda la responsabilidad, como corresponde. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el auto de seguridad”, explicó.
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Luego, fue tajante: “Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia”.
Briatore dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas, aunque no precisó cuáles podrían ser. Según planteó, buscará que el equipo aprenda de lo sucedido y evite otro incidente similar.
“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y evaluar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de esta situación y evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro”, concluyó.
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El piloto argentino marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo y al británico Lando Norris.
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Lectura rápida
¿Quién cuestionó a Franco Colapinto?
Flavio Briatore cuestionó a Franco Colapinto por su choque con Pierre Gasly.
¿Qué sucedió en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Hubo un choque que provocó el abandono de los pilotos de Alpine y dejó fuera de competencia a Lando Norris.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente ocurrió durante el reinicio de la carrera, después de un período de auto de seguridad.
¿Cómo se sintió Briatore tras la carrera?
Se mostró extremadamente decepcionado por la pérdida de puntos en la lucha por el campeonato.
¿Qué medidas planea tomar Briatore?
Tomará un tiempo para reflexionar y evaluar qué medidas deberían tomarse para evitar futuros incidentes.