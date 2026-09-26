Qué dijo Gasly después del choque de Colapinto que dejó afuera a los dos Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly debieron abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 después de un choque entre los dos pilotos de Alpine durante el tramo final de la carrera.

Tras la competencia, Gasly fue consultado sobre el incidente y sobre si su compañero se había disculpado. “Sí, vino a disculparse”, respondió de manera escueta en diálogo con ESPN.

Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad por la maniobra y lamentó las consecuencias para la escudería. “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, expresó.

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El argentino explicó que perdió el control del auto al intentar frenar. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, señaló.

“Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, agregó.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, durante la reanudación de la prueba luego del ingreso del auto de seguridad por el choque de Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú.

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La neutralización había reducido las diferencias entre los competidores y abrió una oportunidad para intentar sobrepasos. Colapinto, que se encontraba en la décima posición, buscó avanzar por el interior de una curva, pero bloqueó los neumáticos y golpeó el lateral izquierdo del auto de Gasly.

Como consecuencia del impacto, ambos Alpine quedaron cruzados sobre la pista y el monoplaza del francés terminó chocando al McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la carrera.

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