En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Qué dijo Gasly después del choque de Colapinto que dejó afuera a los dos Alpine

Tras la competencia, el francés fue consultado sobre el incidente. En tanto, el piloto argentino asumió la responsabilidad por la maniobra.

26/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Franco Colapinto y Pierre Gasly.

FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Franco Colapinto y Pierre Gasly debieron abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 después de un choque entre los dos pilotos de Alpine durante el tramo final de la carrera.

Tras la competencia, Gasly fue consultado sobre el incidente y sobre si su compañero se había disculpado. “Sí, vino a disculparse”, respondió de manera escueta en diálogo con ESPN.

Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad por la maniobra y lamentó las consecuencias para la escudería. “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El argentino explicó que perdió el control del auto al intentar frenar. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, señaló.

“Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, agregó.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, durante la reanudación de la prueba luego del ingreso del auto de seguridad por el choque de Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La neutralización había reducido las diferencias entre los competidores y abrió una oportunidad para intentar sobrepasos. Colapinto, que se encontraba en la décima posición, buscó avanzar por el interior de una curva, pero bloqueó los neumáticos y golpeó el lateral izquierdo del auto de Gasly.

Como consecuencia del impacto, ambos Alpine quedaron cruzados sobre la pista y el monoplaza del francés terminó chocando al McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la carrera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Quiénes estuvieron involucrados en el incidente? Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron los pilotos involucrados en el choque durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Qué sucedió durante la carrera? Ambos pilotos de Alpine chocaron, lo que llevó a su abandono y a que el monoplaza de Gasly chocara a Lando Norris.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar en la vuelta 36, tras la reanudación de la carrera.

¿Dónde se realizó la carrera? La carrera se llevó a cabo en el circuito urbano de Bakú.

¿Por qué ocurrió el choque? Colapinto perdió el control de su auto al intentar frenar y bloqueó los neumáticos, lo que provocó el impacto con Gasly.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf