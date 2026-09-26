Qué dijo Gasly después del choque de Colapinto que dejó afuera a los dos Alpine
Tras la competencia, el francés fue consultado sobre el incidente. En tanto, el piloto argentino asumió la responsabilidad por la maniobra.
26/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Franco Colapinto y Pierre Gasly debieron abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 después de un choque entre los dos pilotos de Alpine durante el tramo final de la carrera.
Tras la competencia, Gasly fue consultado sobre el incidente y sobre si su compañero se había disculpado. “Sí, vino a disculparse”, respondió de manera escueta en diálogo con ESPN.
Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad por la maniobra y lamentó las consecuencias para la escudería. “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, expresó.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto pidió disculpas tras el choque en Bakú: "Fue un error grande y grave"
El argentino explicó que bloqueó al frenar y perdió el control del auto. Lamentó los puntos que dejó de sumar Alpine, que terminó con sus dos pilotos fuera de carrera.
/Fin Código Embebido/
El argentino explicó que perdió el control del auto al intentar frenar. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, señaló.
“Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, agregó.
El accidente ocurrió en la vuelta 36, durante la reanudación de la prueba luego del ingreso del auto de seguridad por el choque de Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Video: el grave error de Colapinto que le costó los puntos a Alpine en el GP de Azerbaiyán
El argentino cometió uno de sus mayores errores desde que está en la Fórmula 1 y se le vendrán unos días complicados.
/Fin Código Embebido/
La neutralización había reducido las diferencias entre los competidores y abrió una oportunidad para intentar sobrepasos. Colapinto, que se encontraba en la décima posición, buscó avanzar por el interior de una curva, pero bloqueó los neumáticos y golpeó el lateral izquierdo del auto de Gasly.
Como consecuencia del impacto, ambos Alpine quedaron cruzados sobre la pista y el monoplaza del francés terminó chocando al McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la carrera.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Franco Colapinto chocó con Pierre Gasly y debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto argentino marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo y al británico Lando Norris.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quiénes estuvieron involucrados en el incidente? Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron los pilotos involucrados en el choque durante el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Qué sucedió durante la carrera? Ambos pilotos de Alpine chocaron, lo que llevó a su abandono y a que el monoplaza de Gasly chocara a Lando Norris.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar en la vuelta 36, tras la reanudación de la carrera.
¿Dónde se realizó la carrera? La carrera se llevó a cabo en el circuito urbano de Bakú.
¿Por qué ocurrió el choque? Colapinto perdió el control de su auto al intentar frenar y bloqueó los neumáticos, lo que provocó el impacto con Gasly.