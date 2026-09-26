Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 32°. La sensación térmica es de 31°, y la humedad se encuentra en un 29%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. No se anticipan lluvias, por lo que se espera un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un panorama variado. Para el domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 37°, con cielo despejado. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias de alta intensidad. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras.