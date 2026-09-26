Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 30°, lo que indica un ambiente cálido. La humedad se encuentra en un 64%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el domingo 27 de septiembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 19° y la máxima de 23°, también con lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 20°, con lluvias de alta intensidad. Para el miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con pocas nubes. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con nubes dispersas.