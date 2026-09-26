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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 28°. Se espera un cielo despejado y condiciones agradables durante el día.

26/09/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: cielo despejado y temperaturas cálidas para el sábado

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El clima en Rosario para este sábado 26 de septiembre se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica similar de 25°. La humedad se sitúa en un 48%, lo que contribuye a la sensación de confort en la jornada. El viento sopla a 7 m/s desde el este-sureste, permitiendo una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 28°. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado a lo largo de la jornada. La presión atmosférica es de 1013 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el pronóstico, ya que se anticipan lluvias moderadas para los próximos días. A partir del domingo, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas que rondarán los 17° y máximas de 22°. Las condiciones de cielo también cambiarán, pasando a estar nublado y con probabilidades de lluvia.

El pronóstico extendido indica que el lunes 27 de septiembre se presentará un clima similar, con mínimas de 17° y máximas de 22°, y cielo cubierto. Para el martes 28, las temperaturas seguirán en un rango similar, pero con la posibilidad de lluvias moderadas. El miércoles 29 se prevé un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 14° y máximas de 18°, y nuevamente lluvias moderadas.

Finalmente, el jueves 30 de septiembre se espera un clima más fresco, con mínimas de 9° y máximas de 22°, y cielo parcialmente nublado. Para el viernes 1 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 24°, con cielo parcialmente nublado. Es recomendable estar preparado para las variaciones climáticas en los próximos días.

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